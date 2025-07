Faixas reversíveis da cidade serão suspensas na sexta-feira – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) inaugurou, nesta quinta-feira (25/7), dois galpões para oficinas de trabalho no Presídio de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. A unidade recebeu também um complexo de segurança com sala para o Grupamento de Escolta Tática Prisional (Getap), estacionamento para as viaturas, sala do núcleo de segurança interna, […]