Ecosan e Ativa Brasil adiantam inauguração em Sorocaba para o segundo semestre de 2025 – Agência de Notícias

Fotos: Renata Giron

As empresas ofertarão cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos, além de mais de R$ 200 milhões em investimentos

Diante à promissora economia de Sorocaba, futuros empresários da cidade, mais especificamente de duas empresas previstas para se instalar no segundo semestre de 2026, adiantarão cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos, além de mais de R$ 200 milhões em investimentos na cidade para o segundo semestre de 2025. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira (30), no gabinete do prefeito, localizado no sexto andar do Paço Municipal, no bairro Alto da Boa Vista.

Entre as empresas que adiantarão as inaugurações, estão a Ecosan, líder em equipamentos para tratamento primário e secundário de efluentes domésticos e industriais; e a Ativa Brasil, ligada ao setor de cosméticos e beleza, com sede em Palhoça, na região da Grande Florianópolis (SC). Para complementar os investimentos, o Grupo Abravanel, na ocasião, representado pelo diretor do SBT, Daniel Abravanel, investirá R$ 40 milhões na infraestrutura das empresas, que estarão situadas próximas ao Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS).

“Fico imensamente feliz pela antecipação da inauguração dessas duas empresas na cidade, que gerarão centenas de empregos e renda aos cidadãos sorocabanos. Agora é hora de correr contra o tempo e oferecer todo o suporte a esses empresários”, disse o prefeito Rodrigo Manga.

A Ecosan fará investimento de mais de R$ 80 milhões para o município. A previsão de inauguração é para novembro de 2025. “Graças à estrutura já pronta cedida pelo Grupo Abravanel, poderemos adiantar nossa inauguração, atualmente, ficamos em um galpão de 6 mil metros quadrados, até que o galpão do PTS, com mais de 12 mil m² fique pronto”, relata o CEO da Ecosan, André Telles.

Já a empresa Ativa Brasil, do mesmo grupo familiar da Ecosan contará um investimento da ordem de R$ 100 milhões. “Considerando toda a infraestrutura e apoio do Poder Público Municipal, bem como do Grupo Abravanel, adiantaremos nossos trabalhos para setembro de 2025”, ressalta o CEO da empresa Ativa Brasil, Alexandre Telles.

“Para nós é uma alegria muito grande recepcionar novos empresários na cidade, com essa experiência incrível que cada um tem na sua área, trazendo inúmeras experiências e benfeitorias para Sorocaba e região”, disse o presidente do PTS, Nelson Cancellara.

Além do Prefeito Rodrigo Manga, do presidente do PTS Nelson Cancellara e do CEO da Ecosan, André Telles; CEO da empresa Ativa Brasil, Alexandre Telles; e do diretor do SBT, Daniel Abravanel; estiveram presentes os secretários de Desenvolvimento Econômico (Sede), Bruno Santana; de Comunicação (Secom), Lucas Pedrozo; da Saúde (SES) Priscila Feliciano; e de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Seplan), Maurício Campanati.