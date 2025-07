DR com Demori debate conflito Israel-Palestina com professor da PUC-SP

Por MRNews



O conflito entre Israel e Palestina será o tema do próximo programa DR Com Demori, que tem a participação do professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Bruno Huberman. Na entrevista, o professor analisa como a guerra se originou a partir de contextos históricos e religiosos.

Além disso, Huberman fala sobre as diferenças entre antissemitismo e antissionismo, o surgimento do movimento Hamas e as possíveis soluções para o impasse na região. O programa vai ao ar às 23h desta terça-feira (1º), na TV Brasil.

Para o professor, a guerra é, essencialmente, a disputa de um Estado contra um povo.

“Trata-se de um conflito profundamente assimétrico, com raízes coloniais. É um genocídio (…) Diversos povos já passaram pela transformação de oprimidos para opressores”, afirma o professor.

Para ele, as críticas às ações do Estado de Israel não devem ser automaticamente associadas ao antissemitismo.

“Israel é um Estado colonial que reivindica ser judeu. Criticá-lo não é o mesmo que ser contra o judaísmo, a religião ou o povo judeu. É importante entender que o antissemitismo é uma forma de racismo, enquanto o antissionismo, de forma resumida, representa uma postura anticolonial”, esclarece Huberman, que também apresenta um panorama das complexidades étnicas e religiosas da região em disputa.

O professor também detalha como o Hamas se consolidou como “um grupo guerrilheiro e um partido político que, ao mesmo tempo, surgiu como uma organização de assistência social e humanitária, com o objetivo de resistir ao massacre promovido por Israel”. Embora reconheça que há diversas críticas possíveis à forma como o grupo atua, Huberman ressalta que estereótipos simplificadores dificultam a compreensão do conflito.

“Não podemos reduzi-lo [Hamas] a um bando de terroristas loucos cuja única alternativa seria o extermínio. É necessário reconhecer sua existência e buscar caminhos para a transformação”, diz o professor.

Na entrevista, Hubman propõe possíveis soluções para o fim do conflito, como a criação de dois Estados. “É claro que é possível, mas muito difícil. Eu defendo um Estado único. Refundar Israel junto com os palestinos. Uma pessoa, uma cidadania, independentemente de seu pertencimento étnico ou religioso”, propõe.

Bruno Huberman também ressalta que uma reorganização profunda é necessária: “Para isso, o sionismo precisa abrir mão da ideia de um Estado exclusivamente judeu. E esse é um desafio muito grande”, conclui.

