Curso de férias do Parque da Água Vermelha recebe inscrições nesta quarta e quinta-feira (2 e 3) – Agência de Notícias

Crianças de 7 a 11 anos poderão participar, neste mês de julho, do curso de férias “Aquagito” no Parque da Água Vermelha “João Câncio Pereira”. As inscrições devem ser feitas por um responsável nesta terça e quarta-feira (2 e 3), das 9h às 13h, no próprio parque, com um documento da criança. As 40 vagas disponibilizadas serão preenchidas por ordem de chegada.

Realizado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), o “Aquagito” ocorrerá de 23 a 26 de julho, das 8h às 12h30, com o tema “Pokemons da Natureza”.

Durante os quatro dias de curso, os participantes vão conhecer um pouco mais sobre os personagens do Pokemons, que possuem características inspiradas nos animais e nos diferentes elementos da natureza, aliando as questões de conservação que comprometem os animais e seus ambientes, como as queimadas, o desperdício de água, a contaminação de água e do solo, entre outros.

O objetivo é proporcionar vivências de conexão com a natureza, de forma lúdica e interativa, por meio de oficinas de plantio/recuperação de áreas verdes da cidade, bate-papo com os bombeiros, jogos, trilhas e brincadeiras.

O intuito é inspirar as crianças e seus familiares a se tornarem “guardiões da natureza” começando pelo local onde vivem e assim contribuírem para a melhoria da qualidade do meio ambiente da cidade e, consequentemente, de vida.

O Parque da Água Vermelha está localizado na Rua România, 150, no Jardim Europa. Mais informações pelo telefone: (15) 3221-6643 ou pelo e-mail: [email protected].