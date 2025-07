Com emoção, Sítio Bom Jesus conquista o título da 4ª Divisão

Nei José Sant’Anna





A grande final da 4ª Divisão da Copa Popular de São José dos Campos fez jus à expectativa e foi marcada por emoção até o último lance. Em partida realizada neste domingo (29), no Centro Esportivo Vale do Sol, o Sítio Bom Jesus sagrou-se campeão após empatar por 1 a 1 no tempo normal contra o União da Norte e vencer por 5 a 3 nos pênaltis.

As duas equipes chegaram à final com campanhas idênticas: 27 pontos em 12 jogos, com 8 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. O equilíbrio foi confirmado em campo, com uma partida disputada lance a lance e marcada por muita entrega dos atletas.

Com o resultado, o Sítio Bom Jesus levantou a taça da Série AP4 – 2025 e teve o reconhecimento por seu desempenho coletivo e individual. O atacante Kayky Wiliam de Paula Santos foi o artilheiro da competição com 11 gols e recebeu o troféu de goleador. Já o técnico Rodrigo Silva do Nascimento foi premiado como o melhor treinador do campeonato.

A equipe União da Norte, vice-campeã da Copa Popular 4ª Divisão

Do lado do União da Norte, apesar da vice-liderança, a equipe também teve destaques importantes. Com 44 gols marcados e apenas 7 sofridos, terminou o torneio com o melhor ataque e a defesa menos vazada, desempenho que rendeu ao goleiro Guilherme Sidnei Santos Almeida o troféu de defesa menos vazada.

As duas equipes garantiram o acesso à terceira divisão da Copa Popular na temporada 2026.

A Copa Popular é promovida pela Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida.



