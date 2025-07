City Tour revela memórias e encantos de Santana neste sábado

José Roberto Amaral





Inovação e Desenvolvimento Econômico

Neste sábado (5), os moradores e visitantes de São José dos Campos terão a oportunidade de conhecer de perto a história e os patrimônios culturais do tradicional bairro de Santana, por meio de mais uma edição do programa City Tour promovido pela Prefeitura.

A caminhada cultural vai percorrer pontos históricos e simbólicos da região norte, conectando os participantes à memória, à arquitetura e aos personagens que marcaram a formação do bairro.

O roteiro tem início no Parque da Cidade, visitando atrações com a alameda das Palmeiras Imperiais e a Árvore da Chuva, considerada a maior da espécie no país, com impressionantes 40 m de diâmetro de copa e cerca de 14 m de altura.

Em seguida, o grupo embarca no ônibus dedicado ao programa, com passeio panorâmico pela antiga Ponte de Ferro e Madeira, construída no início do século 20. O projeto teve inspiração de Euclides da Cunha, que atuava como engenheiro e idealizou a obra.

O percurso segue até a charmosa e pouco conhecida Capela da Santa Perna, carregada de simbolismo e religiosidade.

Outro ponto de destaque é a centenária Escola Municipal Santana de Paraíba, que celebrou 105 anos em junho último e faz parte da memória afetiva da região.

Também está no roteiro outras atrações importantes como a Igreja Matriz da Paróquia de Sant’Ana, uma das mais antigas de São José dos Campos, e a antiga Cadeia.

O programa finaliza o trajeto no Cine Santana, importante espaço de cultura e convivência na zona norte.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até o meio-dia de sexta-feira (4), véspera do evento, pela Central 156 (via site, telefone ou aplicativo) ou pelo e-mail [email protected]. São 25 vagas disponíveis, preenchidas por ordem de inscrição.

O City Tour é uma atividade gratuita, com foco na valorização do patrimônio histórico e cultural de São José dos Campos. Os passeios são coordenados por guias de turismo que compartilham informações sobre as atrações.



MAIS NOTÍCIAS



Inovação e Desenvolvimento Econômico