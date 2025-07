Chácaras Oliveiras têm coleta de documentos para regularização

Cláudio Ferreira Ribeiro





Habitação e Regularização Fundiária

Começou nesta terça-feira (1º) e vai até quinta (3) a coleta de documentos para regularização fundiária das Chácaras Oliveiras, na região norte de São José dos Campos. O plantão montado pela Prefeitura funciona das 9h às 16h, no Recanto Davi Eventos (salão de festas), que fica na Rua Marcelo de Faria, 230, esquina com a Rua Maria Clara de Jesus.

Os moradores e proprietários devem levar cópias de todos os contratos de compra e venda do imóvel, do RG, CPF e comprovantes de endereço, tempo de moradia e renda dos adquirentes e respectivos cônjuges, da certidão de nascimento (no caso de solteiros), óbito (viúvos), casamento ou união estável – se separados, com averbação e partilha de bens (se houver).

Atendimento aos proprietários | Foto: PMSJC

Uma reunião foi realizada com a comunidade na segunda-feira (30) para orientações sobre o cronograma e as etapas do processo. A equipe técnica tirou dúvidas e explicou sobre os procedimentos necessários até o registro dos imóveis, como levantamento topográfico, comprovação de posse e análise cartorial.

As vias do perímetro do loteamento a ser regularizado compreende a Estrada Municipal Juca de Carvalho (trecho entre os números 253 e 465) e as ruas Marcelo de Faria, Maria Clara de Jesus, Maria de Lourdes Tomé, Paulo Nogueira, Matias Barbosa e Rita de Matias Barbosa.

A regularização fundiária faz parte do Plano de Gestão 2025-2028. Neste ano, 495 famílias já foram beneficiadas, seja com títulos recebidos ou lotes registrados e protocolados em cartório.

Balanço 2025

305 lotes registrados

• Jardim São José II • Santa Lúcia

212 lotes protocolados no cartório

• Altos de Santana • Jardim São José II • Candelária • Boa Esperança • Chácaras Araújo

78 títulos entregues

• Altos do Caetê • Boa Esperança • Capão Grosso • Capuava • Chácaras Araújo • Jardim dos Coqueiros • Majestic • Santa Hermínia • Santa Cecília • Santa Maria

