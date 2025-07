Casa do Idoso Norte comemora 11 anos com festa e emoção

Cláudio Souza





Apoio Social ao Cidadão

Colaboração do estagiário João Vítor Trindade

A Casa do Idoso Norte de São José dos Campos, mantida pela Prefeitura, comemorou aniversário de 11 anos nesta terça-feira (1º) com muita festa, animação e emoção.

O público que lotou o auditório acompanhou apresentações de corais dos idosos e de funcionários e do grupo de dança formado pelos frequentadores.

Também teve vídeo contando a história da unidade e homenagens a frequentadores e funcionários que participam das atividades desde a inauguração em 2014. No final da festa, teve parabéns e bolo de aniversário.

Também teve muitas homenagens antes do bolo de aniversário | Foto: PMSJC

Longevidade

Um dos destaques entre os homenageados foi a aposentada Maria Ângela de Salles, que encanta a todos com sua jovialidade, vigor e lucidez aos 103 anos de idade.

“Se não fosse a Casa do Idoso, não estaria de pé. Os exercícios que faço aqui e o carinho dos funcionários e frequentadores têm contribuído para minha longevidade”.

O poeta José Carlos de Oliveira Machado, de 78 anos, também recebeu homenagem por ser um dos frequentadores da unidade desde sua inauguração.

“Todo dia estou aqui, onde passo mais tempo do que na minha casa. Somos todos muito bem tratados. Sou muito feliz aqui na Casa do Idoso”.

Dona Maria Salles: 103 anos de saúde e carisma | Foto: PMSJC

Mais comemorações

Neste mês haverá mais festas de aniversário nas Casas do Idoso com programações especiais.

Também serão realizadas atividades em comemoração aos 258 anos de São José, que serão completados no próximo dia 27.

O poeta José Machado frequenta a Casa desde a inauguração | Foto: PMSJC

Programação

Dia 3 (quinta-feira) às 9h:

Atividade: Festa de comemoração pelo aniversário de 13 anos da Casa do Idoso Sul com show da Banda da Polícia Militar

Local: Casa do Idoso Sul (avenida Andrômeda, 2.601, no Bosque dos Eucaliptos)

Dia 4 (sexta-feira) das 18h às 21h:

Atividade: Baile especial em comemoração ao aniversário de 11 anos da Casa do Idoso Norte e em comemoração ao aniversário de São José

Local: Casa do Idoso Norte (rua Carlos Belmiro dos Santos, 99, em Santana)

Dia 11 (sexta-feira) das 18h às 21h:

Atividade: Baile especial em comemoração ao aniversário de 18 anos da Casa do Idoso Centro e em comemoração ao aniversário de São José

Local: Casa do Idoso Centro (rua Euclides Miragaia, 508)

Dia 18 (sexta-feira) das 18h às 21h:

Atividade: Baile especial em comemoração ao aniversário de São José

Local: Casa do Idoso Leste (rua Cidade de Washington, 164, no bairro Vista Verde)

Dia 25 (sexta-feira):

9h:

Atividade: Festa de aniversário dos 18 anos da Casa do Idoso Centro com apresentação do coral da Casa e homenagens aos frequentadores que participam das atividades desde a inauguração da unidade, em 2007

Local: Casa do Idoso Centro

Das 18h às 21h:

Atividade: Baile especial em comemoração ao aniversário de 13 anos da Casa do Idoso Sul e em comemoração ao aniversário de São José

Local: Casa do Idoso Sul

Dia 28 (segunda-feira) às 8h:

Atividade: Atividade externa (caminhada, alongamento e exercícios físicos) dos frequentadores da Casa do Idoso Leste em comemoração ao aniversário de São José

Local: Praça Júlio Yoito Shimabukuro (rua Aparecida Dalprat Souza, no bairro Vista Verde, na região leste). A praça fica nas proximidades da Casa do Idoso Leste

Dia 30 (quarta-feira) às 8h:

Atividade: Atividade externa intergeracional (frequentadores da Casa do Idoso Sul com seus netinhos e filhos) na área verde ao lado da unidade, no Bosque dos Eucaliptos, em comemoração ao aniversário de São José, com caminhada e exercícios físicos

Local: Área verde ao lado da Casa do Idoso Sul



