Capacitação de Conferência da Mulher tem inscrições abertas

Cláudio Souza





Apoio Social ao Cidadão

A Prefeitura de São José dos Campos abriu, nesta segunda-feira (30), as inscrições para capacitação técnica preparatória para a 3ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link até esta quarta-feira (2) ou até acabarem as 200 vagas disponibilizadas.

A capacitação será realizada nesta quinta-feira (3), das 8h às 12h, no Cefe (Centro de Formação do Educador), localizado na avenida Olivo Gomes, 250, em Santana, na região norte.

As palestras serão ministradas abordando o tema da conferência, que é “Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas”.

O público-alvo são munícipes com mais de 16 anos e servidores municipais que atuam na rede de apoio e proteção às mulheres.

Acolhimento e proteção

São José possui uma ampla e integrada rede de acolhimento e proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, envolvendo secretarias municipais como Apoio Social ao Cidadão; Proteção ao Cidadão; Saúde e Educação e Cidadania.

Ações constantes de prevenção e orientação são realizadas na cidade, lideradas pela Assessoria de Políticas Públicas para Mulheres.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é atuante e trabalha em parceria com a Prefeitura.

Nas três unidades de Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), vinculadas à Prefeitura, o serviço é especializado e atende mulheres com direitos violados por negligência, abandono e violência.

As mulheres que sofrem ameaças e correm risco de morte têm à disposição abrigo protegido, seguro e sigiloso, com toda a segurança.

Também existem serviços e programas voltados para a saúde integral da mulher.

Patrulha Maria da Penha

Em outra frente de atuação, a Prefeitura mantém a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal.

Desde sua criação, em junho de 2019, e até o último dia 25 de junho, o programa já realizou 1.399 atendimentos a mulheres vítimas de violência doméstica, resultando na prisão de 99 agressores por descumprimento de medidas protetivas.

Atualmente, mais de 140 mulheres estão sob acompanhamento ativo da equipe. O principal objetivo garantir a segurança de mulheres com medidas protetivas determinadas pela Justiça, prevenindo a reincidência da violência e promovendo um ambiente mais seguro e acolhedor.

As equipes realizam visitas regulares às vítimas e patrulhamento preventivo nos locais que elas frequentam, com foco no cumprimento das medidas judiciais. As viaturas não possuem identificação externa e contam com guardas femininas, o que proporciona mais sigilo e empatia no atendimento.

Além disso, as mulheres atendidas recebem um dispositivo de emergência (botão do pânico), que emite um alerta direto ao CSI (Centro de Segurança e Inteligência) da Prefeitura. Quando acionado, uma equipe da Patrulha é imediatamente mobilizada para prestar o atendimento necessário.



MAIS NOTÍCIAS



Apoio Social ao Cidadão