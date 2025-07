Atletas de jiu-jitsu conquistam 11 medalhas em torneios nacionais

Nei José Sant’Anna





Esporte e Qualidade de Vida

A equipe São José Jiu-Jitsu teve um fim de semana de grandes conquistas em duas importantes competições nacionais. No Campeonato Brasileiro Sem Kimono (No Kimono) da IBJJF, realizado nos dias 28 e 29 de junho no Velódromo Olímpico do Rio de Janeiro, o tempo conquistou 10 medalhas – sendo 5 de ouro, 1 de prata e 4 de bronze – e conquistou um histórico 5º lugar na classificação geral.

A evolução foi comemorada pela comissão técnica: “Estamos subindo! Nossa média era ficar em 10º lugar nas competições, e agora já alcançamos o 5º”.

Entre os destaques da equipe no No Gi estão os campeões Ana Beatriz Silva (faixa preta, meio pesado), Emerson Feitosa (faixa marrom, peso médio), Antonio Gotardini (faixa roxa, pesadíssimo e absoluto) e Gabriel Petersen (faixa roxa, peso pena), que garantiram as medalhas de ouro.

Harley Ferreira conquistou a prata na faixa marrom, peso leve, e ainda levou o bronze no absoluto. Completam o quadro os medalhistas Sean Goolsby (faixa preta, pesadíssimo), Oslei Santos (faixa roxa, peso médio) e Luan Borges (faixa roxa, peso pluma), todos com medalhas de bronze.

Brasileiro com Kimono

Além disso, o atleta Raphael Costa foi campeão no Campeonato Brasileiro com Kimono, disputado no dia 27 de junho em São Paulo. Ele venceu na categoria Faixa Preta M1 Super Pesado e comemorou com entusiasmo: “Esta vitória é um marco importante na minha carreira e representa não apenas o resultado de muito trabalho e dedicação, mas também a paixão que tenho por este esporte. Agora, com o título em mãos, estou focado na minha preparação para o Grand Slam do Rio de Janeiro. Estou interessado em buscar mais uma vitória.”

Os atletas joseenses contam com apoio da Prefeitura de São José dos Campos, por meio da LIF (Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte), fundamental para garantir estrutura e participação em competições de alto nível.



MAIS NOTÍCIAS



Esporte e Qualidade de Vida