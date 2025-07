Alunos da GCM realizam estágio nas ruas de São José

Paula Paz





A menos de um mês da formatura, os 60 alunos da nova turma da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos iniciaram o tão aguardado período de estágio. Desde o dia 22 de junho, eles estão nas ruas da cidade, ainda acompanhados por instrutores, mas já participando de abordagens e das rondas ostensivas.

O estágio faz parte das mais de 700 horas de formação e segue até o dia 28 de junho, contemplando todos os alunos.

Expectativa

Aline Almeida, de 36 anos, é uma das quatro novas alunas da GCM e contou que está vivendo um momento especial.

“Cada dia de estágio é uma conquista. A gente vive na prática o que aprendeu na teoria e percebe a importância do nosso papel. Estou cada vez mais próxima de realizar o meu sonho, que é servir e proteger a população com responsabilidade e respeito,” afirmou.

Formação

A grade curricular da formação inclui disciplinas como legislação, técnicas de abordagem, armamento, tiro, direção defensiva, primeiros socorros, brigada de incêndio e avaliação psicológica. Para avançar no curso, os alunos precisam obter, no mínimo, nota sete nas avaliações.

Após a conclusão do curso e o cumprimento do estágio probatório de três anos, os futuros guardas serão efetivados no cargo.

A Academia da Guarda Municipal de São José dos Campos também está formando 15 guardas do município de Lorena e 4 de Bragança Paulista. Com a implementação da Lei 658/2022, a GCM de São José dos Campos se tornou referência no Estado de São Paulo, contribuindo ativamente com a qualificação e habilitação de guardas municipais de outras cidades.



