Agência Minas Gerais | Prazo de credenciamento de instituições de ensino superior para o Trilhas de Futuro Educadores termina nesta sexta-feira (4/7)

O prazo para o credenciamento de instituições de ensino superior (IES) interessadas em participar da 4ª edição do Trilhas de Futuro Educadores termina nesta sexta-feira (4/7). A iniciativa, promovida pelo Governo de Minas por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), tem como objetivo oferecer cursos de pós-graduação stricto sensu, na modalidade de mestrado, a servidores da rede estadual de ensino.

O Edital de Credenciamento nº 01/2025 contempla instituições educacionais públicas e privadas legalmente autorizadas a atuar no ensino superior e que atendam às exigências previstas no edital. Os cursos devem estar reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e podem ser ofertados nas modalidades presencial ou semipresencial.

“O projeto Trilhas de Futuro Educadores tem sido um sucesso desde a sua primeira edição, em 2022. A parceria com as Instituições de Ensino Superior públicas e privadas vem gerando excelentes resultados na qualificação dos profissionais da educação e na produção científica do nosso estado. Convidamos as IES a participar do credenciamento e contribuir ativamente para elevar o nível dos educadores mineiros”, afirma a subsecretária de Gestão de Recursos Humanos, Gláucia dos Santos.

A previsão é que as inscrições para os servidores interessados nas vagas sejam abertas no segundo semestre.

Como participar

Para participar do projeto, as IES devem enviar via Sistema Eletrônico de Informações (SEI) a documentação exigida no edital até o dia 4/7.

Estão previstas 250 vagas de mestrado para a contratação nas seguintes temáticas: Gestão de Projetos; Gestão Pública e Sociedade; Políticas Educacionais; Gestão e Avaliação da Educação Pública; Educação de Jovens e Adultos; Docência – Formação, Trabalho e Práticas Educativas; Gestão da Inovação; Educação Ambiental; Gestão Financeira Escolar e Educação Especial Inclusiva.

As instituições já credenciadas em edições anteriores, com documentação vigente, também poderão participar. Para isso, devem apresentar uma nova proposta técnico-pedagógica, conforme as exigências do edital.

Mais informações sobre o processo de credenciamento estão disponíveis no site oficial do Trilhas de Futuro Educadores. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected].

Sobre o Trilhas de Futuro Educadores

Desde a sua criação, o Trilhas de Futuro Educadores já beneficiou mais de 9,4 mil profissionais em todo o estado, com vagas em cursos de aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado, promovendo o desenvolvimento profissional contínuo e o fortalecimento da rede estadual de ensino. Até o momento, 6,2 mil servidores concluíram cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação lato e stricto sensu.