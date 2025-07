Ação integrada garante Saúde Pública e cuidado humanizado – Prefeitura Municipal de Ubatuba

No último sábado, 28, setores da Prefeitura de Ubatuba promoveram uma “força-tarefa” no bairro do Ipiranguinha. As equipes das Secretarias de Saúde, Infraestrutura, Segurança Pública, além do Fundo Social e da Defesa Civil, realizaram uma ação especial com o objetivo de promover a limpeza e o cuidado humanizado a um morador em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa, além de garantir a Saúde Pública com a eliminação de possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, redução de odores e controle de animais, também ofereceu apoio social e emocional ao cidadão, com a entrega de colchão, refeição, produtos de higiene e escuta qualificada.

Durante a ação, foram retirados dois caminhões com lixo, materiais quebrados e entulhos acumulados ao longo dos anos. O local, agora limpo, permitirá melhores condições de vida e reduzirá riscos à saúde do morador e da vizinhança.

“A prioridade foi cuidar da Saúde Pública, mas, acima de tudo, oferecer dignidade e acolhimento. O paciente será acompanhado pela rede municipal de Saúde e continuará recebendo todo o suporte necessário”, destacou o coordenador de endemias, Jorge Dantas.

A prefeitura reforça que seguirá acompanhando o caso com visitas domiciliares, atendimento médico, apoio psicológico e assistência social, garantindo que o morador não fique desassistido.