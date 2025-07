Posted on

Em preparação para o verão, foram realizados serviços de limpeza do fundo e reparos preventivos em equipamentos. – Divulgação A Prefeitura do Rio, por meio da Fundação Rio-Águas, conclui a manutenção anual do Piscinão de Ramos, na Zona Norte, nesta terça-feira (19/11), e o lago salgado está cheio novamente para receber cariocas e turistas. Em […]