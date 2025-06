Posted on

O Governo de Mato Grosso do Sul está auxiliando o Amazonas no combate aos incêndios florestais de grandes proporções que acontecem naquele Estado. Desde o início do mês passado uma aeronave da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e cinco militares da CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo) atuam diretamente no combate […]