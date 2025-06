Teatro transforma reciclagem em brincadeira para alunos de escola municipal em Nova Iguaçu

A importância da coleta seletiva e do descarte correto de resíduos sólidos foi tema de uma peça teatral com bonecos de fantoche apresentada, nesta quarta-feira (25), para alunos da educação infantil da Escola Municipal Monteiro Lobato, em Nova Iguaçu. A ação faz parte do projeto Protetores Mirins, promovido pela Guarda Municipal Ambiental vinculada a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria Municipal de Serviços Delegados, que tem como objetivo envolver estudantes em práticas sustentáveis, estimulando a cidadania e a consciência ecológica desde cedo.

De forma lúdica e divertida, os alunos aprenderam a separar corretamente os resíduos comuns e recicláveis. Os personagens do espetáculo foram inspirados no desenho “Divertida Mente”, da Disney, e conquistaram a atenção das crianças com humor e interatividade.

“O objetivo é ensinar, de maneira leve e envolvente, o valor da reciclagem. Com os fantoches, as crianças se sentem mais próximas da mensagem, participam mais, querem conversar e interagir. Elas aprendem brincando”, explicou Anna Clara Ramos, assessora técnica especializada da Secretaria Municipal de Serviços Delegados e responsável pelo Programa de Coleta Seletiva e Educação Ambiental.

A peça teatral, que contará com apresentações em outras escolas municipais ao longo do ano, também estimula a reutilização de materiais. O cenário do espetáculo foi produzido no Ecoponto, em Austin, com itens recicláveis, como papelão, arame, ferro e barbante.

“Ao ver o cenário feito com materiais reaproveitados, as crianças também aprendem na prática sobre a importância da reutilização”, destacou Anna Clara Ramos

A Guarda Municipal Ambiental também integra o projeto. A agente Grazieli da Silva dos Santos – Chefe de educação ambiental reforça que a educação ambiental pode ultrapassar os muros da escola e transformar os estudantes em multiplicadores do conhecimento em suas próprias casas.

“O Protetores Mirins aborda de forma acessível temas sérios, como o descarte irregular de resíduos, um dos crimes ambientais mais recorrentes na cidade. Ao final das atividades, cada aluno recebe um selo do projeto, simbolizando o compromisso com o meio ambiente”, afirmou Grazieli da Silva.

Entre os alunos mais animados com a apresentação estava Denzel Santana, de 6 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista. Ele participou ativamente, entregando para um dos fantoches uma sacola com materiais recicláveis, como copos de plástico e caixa de leite. Sua colega, Yasmin Rodrigues, de 5 anos, também se mostrou empolgada com a atividade.

“Vou ensinar minha mãe a jogar o lixo no lugar certo. Quero ajudar a mudar o planeta”, declarou a menina.

Como parte do projeto, cada sala de aula participante recebeu uma lixeira específica para o descarte correto de resíduos recicláveis e não recicláveis. Os materiais, como garrafas PET, papéis, caixas de leite e achocolatado, serão recolhidos semanalmente, às quartas-feiras, nas escolas pelo caminhão da Coleta Seletiva. Todo resíduo reciclável coletado será destinado à cooperativa de catadores conveniada com a Secretaria de Serviços Delegados.