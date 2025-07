Sorocaba cresce 111% em saldo de empregos no mês de maio em relação ao mesmo período em 2024 – Agência de Notícias

A cidade de Sorocaba tem saldo positivo em geração de empregos pelo quinto mês consecutivo, em 2025. Com resultado de 919 vagas no mês de maio deste ano (12.784 admissões ante 11.865 desligamentos), o número representa um aumento de 111,26% em relação a maio de 2024, que teve saldo positivo de 435 vagas (11.536 admissões ante 11.101 desligamentos). Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta segunda-feira (30).

O setor que mais empregou, na cidade de Sorocaba, em maio, foi o de Serviços, com 470 postos; do Comércio, 295; e da Indústria, com 216 vagas de trabalho. “A sequencia de índices positivos de Sorocaba é notória nacionalmente, o que atrai diversos empresários a migrarem suas unidades fabris até aqui. Não medimos esforços para conquistar, cada dia mais, o orgulho do cidadão sorocabano por seu município”, disse o prefeito Rodrigo Manga.

O resultado de Sorocaba em saldo de empregos, no mês de maio, ficou também à frente de várias cidades de porte semelhante ou maior e que são tradicionalmente grandes geradoras de oportunidades de trabalho, tais como: Santo André (855), Guarulhos (834), Jundiaí (758), São Caetano do Sul (678), Campinas (317), Piracicaba (113) e São Bernardo do Campo (80).

“Para que todo o sorocabano leve o sustento para seus lares, nós, da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional realizamos todo o trabalho de captação de vagas de empregos, assim como de cursos de qualificação profissional, pensando nos cidadãos, para que ele consiga atuar o mais rapidamente na área desejada”, relata o secretário da Sert, Péricles Régis.

Para fomentar o preenchimento de vagas de emprego, a Prefeitura de Sorocaba disponibiliza os serviços do Sistema Nacional de Emprego (Sine) para todo cidadão que deseja realizar a consulta sobre vagas disponíveis.

O Sine Municipal de Sorocaba também recebe os interessados, sem necessidade de agendamento prévio, em sua unidade fixa na Rua Coronel Cavalheiros, 353, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, assim como nas Casas do Cidadão. O munícipe deve apresentar carteira de trabalho, CPF e RG. Além disso, os interessados podem enviar currículos pelos computadores disponíveis para uso da população, no Sine Municipal de Sorocaba, no Centro. É possível também contatar o Sine Municipal de Sorocaba pelo WhatsApp: (15) 99149-2474.

Outra vantagem é que a nova unidade móvel do Sine e as Casas do Cidadão ampliam as oportunidades de acesso do trabalhador sorocabano às oportunidades de emprego, fornecendo informações sobre todas as vagas disponíveis e possibilidades de realizar o encaminhamento às vagas de interesse.