“Sextou com Vacina” de junho imuniza 241 pessoas em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Saúde divulgou o balanço do “Sextou com Vacina” realizado na última sexta-feira, 27. A ação ocorreu em seis Unidades Básicas de Saúde e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal com todos os imunizantes disponíveis no calendário nacional de vacinação, disponibilizando o serviço em horário estendido para democratizar o acesso da comunidade à vacinação.

Ao todo, foram aplicadas 241 doses de imunizantes nas unidades participantes:

Estufa I: 13 doses

Ipiranguinha: 46 doses

Perequê-Açu: 57 doses

Maranduba: 69 doses

Perequê-Mirim: 13 doses

Cícero Gomes: 43 doses

Essa foi a 23ª edição do “sextou”, que é considerado um grande sucesso dentre as ações da Secretaria de Saúde: em 2021, foram cinco ações específicas do sextou como foco para imunização da Covid-19. O programa foi retomado em abril de 2023 e, até agora, foram realizadas 23 edições incluindo a vacinação de rotina. A maior ação registrada pela pasta foi na época da Covid, com mais de 1000 vacinas aplicadas.

Vacinação contra a gripe avança

Com o reforço da conscientização, a cobertura da vacinação contra a gripe apresentou crescimento nos últimos dias. Na semana anterior, o município contabilizava 17.590 pessoas vacinadas, o que correspondia a 41% da meta de cobertura vacinal – número que subiu para 19.867 doses aplicadas até esta segunda-feira, 30, o equivalente a 43,64% da meta estabelecida, que é de 22.571 pessoas.

“Reforçamos a importância da vacinação, principalmente contra a gripe, diante do registro de casos da doença no município. O serviço segue disponível nas Unidades Básicas de Saúde durante a semana, nos horários regulares de atendimento”, enfatizou a enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Alyne Ambrogi.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação e a carteira de vacinação.