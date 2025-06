São José está pronta para receber a 67ª edição dos Jogos Regionais

Nei José Sant’Anna





Já está tudo pronto para o início da 67ª edição dos Jogos Regionais 2025, que acontecerá de 3 a 13 de julho. São José dos Campos será a sede principal da competição, recebendo 19 das 23 modalidades em disputa. A última vez que a cidade recebeu a competição foi em 1987.

A abertura oficial, gratuita e aberta ao público, será nesta sexta-feira (4), a partir das 10h, na Farma Conde Arena. O público poderá prestigiar o desfile das delegações, apresentações culturais e o acendimento da pira dos Jogos.

Cerca de 4.000 atletas de 33 municípios do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e parte do Alto Tietê circularão pela cidade durante 10 dias em 26 praças esportivas espalhadas por toda a cidade.

O Comitê Organizador já divulgou a programação dos 3 primeiros dias e as equipes de São José dos Campos iniciam sua participação já na sexta-feira com jogos em diversas modalidades (veja programação abaixo).

A delegação joseense, a maior da região, será composta por 583 pessoas entre atletas, comissões técnicas, dirigentes e pessoal de apoio. Destes, serão 449 atletas (249 mulheres e 200 homens) representando 45 equipes (24 modalidades).

São José receberá as competições de atletismo, badminton, basquete, basquete 3×3, bocha, capoeira, ciclismo, futebol, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, malha, natação, taekwondo, tênis de campo, tênis de mesa, voleibol e vôlei de praia. As modalidades de biribol e ginástica artística acontecerão em Pinda, enquanto Ferraz de Vasconcelos recebe xadrez e damas.

Onze vezes campeã consecutiva, São José dos Campos é o maior vencedor dos Jogos Regionais e, desta vez, terá o fator casa como vantagem para conquistar a taça desta edição.

A sequência joseense de títulos começou em 2012, 2013 e 2014 (sede Caraguatatuba), 2015 (sede Taubaté), 2016 e 2017 (sede Caraguatatuba), 2018 (sede Ilhabela e São Sebastião), 2019 (sede São Sebastião), 2022 (sem sede fixa), 2023 (sede Pinda) e 2024 (sede São Sebastião). A realização dos Jogos Regionais nos anos de 2020 e 2021 foram cancelados em razão da pandemia.

Promovidos pela Secretaria de Esportes do Estado, os Jogos Regionais são classificatórios para os Jogos Abertos do Interior, que serão disputados no segundo semestre.

A programação completa pode ser conferida no hotsite especial dos jogos disponível no site da Prefeitura.

Confira a página especial da competição.



Delegação joseense

583 pessoas (entre atletas, comissões técnicas e pessoal de apoio)

449 atletas (249 mulheres 200 homens)

83 membros de comissões técnicas45 equipes (24 categorias)



Jogos das equipes joseenses nos 3 primeiros dias

Dia 04 de Julho – Sexta-feira

Futebol Masculino (João do Pulo – Jd. Satélite)

10h – São José dos Campos x Piquete

Malha (ASSEM – Jd. Satélite)

10h – São José dos Campos x Jacareí

Ginástica rítmica (Teatrão)

10h – Congresso específico

14h – Categoria 14 anos – competição



Badminton (Ginásio da Vila Maria)

14h – Masculino Livre: São José dos Campos x Jacareí

15h – Feminino Livre: PJ2 x São José dos Campos

Voleibol (Ginásio do SESI – Cidade Jardim)

18h – Feminino Sub-21: São José dos Campos x Santa Branca

19h – Masculino Sub-21: São José dos Campos x Itaquaquecetuba

Dia 05 de Julho – Sábado



Ginástica rítmica (Teatrão)

9h – Categoria livre – individual bola e conjunto (1º)

14h – Categoria livre – individual maças e conjunto (2º)

Biribol (João do Pulo – Pindamonhangaba)

13h – São José dos Campos x Pindamonhangaba



Futebol Masculino (Campo Eugênio de Melo)

15h – Taubaté x São José dos Campos

Voleibol (Ginásio Cidade Jardim)

18h – Feminino Sub-21: São Sebastião x São José dos Campos

19h – Masculino Sub-21: Santa Branca x São José dos Campos

Handebol feminino (CE Vale do Sol)

18h – Feminino Sub-21: Santa Isabel x São José dos Campos

Dia 06 de Julho – Domingo

Futebol Masculino (Campo Eugênio de Melo)

15h – São José dos Campos x Arujá

Malha (ASSEM – Jd. Satélite)

10h – São José dos Campos x (adversário a definir)

11h15 – São José dos Campos x (adversário a definir)

Badminton (Ginásio da Vila Maria)

10h – Feminino Livre: São José dos Campos x VJ2

Tênis de Mesa (Centro Comunitário – Morumbi

15h – Masculino Livre: São José dos Campos x Caçapava

Basquete 3×3 (Ginásio Lineu de Moura – Centro)

10h – Masculino: Poá x São José dos Campos

12h30 – Masculino: São José dos Campos x Santa Isabel

Handebol (Centro Esportivo Mário Weiss – Vale do Sol)

18h – Masculino Sub-21: Santa Isabel x São José dos Campos

19h15 – Feminino Sub-21: São José dos Campos x Santa Isabel

Taekwondo (Poliesportivo Cerejeiras)

A programação depende do congresso técnico.



