PRE se reúne com 31 campi para discutir reformulação de licenciaturas  – IFSP

Reuniões continuam até meados de 2026 para que cursos se adequem a novas normas

Durante todo o mês de junho, a Pró-reitoria de Ensino e Políticas Estudantis (PRE), por meio de sua Diretoria de Graduação (DGRA), se reuniu com todos os campi do IFSP que oferecem cursos de licenciatura para discutir sobre as novas normas acerca da oferta desses cursos.

Com as mudanças decorrentes da publicação da nova Diretriz Curricular Nacional (DCN) para os cursos de formação inicial de professores – as licenciaturas (Resolução CNE/CP Nº 04/2024) -, o IFSP necessitará reformular seu cursos para adequar-se ao novo normativo.

As reuniões para a discussão dessas normas foram realizadas no período de 03 a 27 de junho, com a presença das coordenações, da presidência do NDE (Núcleo Docente Estruturante), dos Colegiados de Curso, das diretorias educacionais e dos docentes do curso dos campi e também da Diretoria de Graduação da PRE.

No total, foram realizadas mais de 90 horas de reuniões e percorridos 4.800 quilômetros para chegar aos 31 campi mobilizados nesta ação.

A pró-Reitora da PRE, Juliana Pimenta, destaca a importância da ação. “As reuniões foram fundamentais para estreitar a parceria entre os cursos e a PRE, especialmente nesse novo desafio de reformulação em função da nova DCN das licenciaturas”.

Os encontros tiveram como ponto central a reflexão de estratégias para a adequação dos cursos, por meio de um diálogo construtivo entre os cursos e a DGRA. “Diante do desafio que temos, o diálogo para construção de estratégias que possam defender a educação de qualidade que acreditamos e atender a nova normativa é o único caminho possível. As reuniões foram de altíssima qualidade de reflexão e estratégias foram traçadas para o trabalho nos próximos 12 meses. Aproveito para agradecer o carinho e atenção que fui recebido em cada campi”, destaca o diretor de Graduação, Tarcísio Leão.

O cronograma de trabalho inclui ações de acompanhamento com reuniões on-line e presenciais no segundo semestre de 2025 e primeiro semestre de 2026.

Em julho de 2026, todas as licenciaturas deverão ter seus currículos adaptados e enviados à PRE, para as etapas finais de aprovação.