IFSP participa da Hortitec 2025 em parceria com o MDA e a Embrapa – IFSP

Evento aconteceu em Holambra, de 25 a 27 de junho

Equipe do IFSP e a Secretária de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar do MDA, Ana Terra Reis.

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) esteve presente na Hortitec 2025, Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Especiais, que ocorreu de 25 a 27 de junho em Holambra/SP. A participação foi possível por meio da parceria estratégica firmada entre o IFSP e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), com o objetivo de fortalecer ações conjuntas voltadas à agricultura sustentável, inovação e extensão tecnológica.

No estande compartilhado com a Embrapa, o IFSP apresentou projetos de destaque desenvolvidos em seus campi, como as pesquisas com bioinsumos conduzidas pelo Campus Avaré e o vinho agroecológico produzido pelo Campus São Roque. A presença institucional é articulada pela Pró-Reitoria de Extensão (PRX), que colabora diretamente com o MDA no fomento a iniciativas que dialogam com soberania alimentar, agroecologia e desenvolvimento territorial.

Durante a feira, a Secretária de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar do MDA, Ana Terra Reis, visitou o espaço e conheceu de perto os trabalhos desenvolvidos pelo IFSP, reconhecendo a contribuição da instituição para o fortalecimento da agricultura familiar e a inovação no campo.

Segundo o pró-reitor de Extensão e Cultura, Rafael Alves Scarazzati: “a participação do IFSP neste tipo de evento é importante, tanto para que os arranjos sociais e produtivos conheçam os trabalhos realizados nos diversos campi, viabilizando novas parcerias, quanto para que a comunidade do IFSP tome contato com os desenvolvimentos mais recentes”. Rafael complementa que, no caso da parceria com o MDA, tais eventos e ações ganham ainda mais destaque, considerando a vocação do IFSP, pela temática da sustentabilidade e da soberania alimentar.

A Hortitec 2025 reuniu centenas de expositores de diferentes áreas da horticultura, oferecendo um espaço diverso para o intercâmbio de conhecimentos, apresentação de tecnologias e promoção de soluções sustentáveis. Um dos destaques da programação foi o Painel de Inovação: Resiliência Climática na Horticultura, que reuniu especialistas para debater estratégias de adaptação e mitigação frente às mudanças climáticas no setor.