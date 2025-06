IFSP dá sequência à sua jornada de transformação digital – IFSP

Comitiva participa de missão internacional em Washington para avançar em soluções tecnológicas e práticas inovadoras na educação pública

Dando continuidade à jornada iniciada em 2023, com a visita executiva à Arizona State University (ASU), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) participou, entre os dias 14 e 19 de junho de 2025, de uma nova missão internacional. A iniciativa foi organizada pela Amazon Web Services (AWS) e pela DNX Brasil, reunindo reitores, pró-reitores e diretores de Tecnologia da Informação de diversos Institutos Federais brasileiros em uma imersão estratégica na cidade de Washington, DC, nos Estados Unidos.

Representaram o IFSP o pró-reitor de Administração, Edmur Frigeri Tonon; o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Bruno Nogueira Luz; e o diretor de TI, Leonardo Menzani Silva. O principal objetivo da missão foi explorar soluções tecnológicas para desafios da educação pública, conhecer as melhores práticas internacionais e mapear oportunidades de inovação digital para a Rede Federal.

Com uma programação intensa, a missão se destacou por seu formato inovador, baseado em metodologias participativas. As tradicionais palestras foram substituídas por dinâmicas no modelo Voice of the Customer, estudos de caso, sessões práticas e encontros com especialistas. Um dos destaques foi o painel com representantes da Universidad Andres Bello (UNAB), do Chile, que compartilharam sua experiência de modernização em parceria com a AWS. A agenda também incluiu uma visita à Universidade de Georgetown, onde foram debatidas políticas públicas para financiamento da educação, empregabilidade e inovação.

Entre os principais compromissos firmados está o início do processo de avaliação da infraestrutura de TI nos campi do IFSP, utilizando ferramentas como o Migration Evaluator Tool, da AWS, para mapeamento e planejamento tecnológico. Também foi pactuada a adesão do Instituto à Tech Alliance, rede de parcerias voltadas à capacitação técnica e à inserção profissional de estudantes no mercado global.

Para o pró-reitor Bruno Luz, a missão fortaleceu a atuação colaborativa entre instituições da Rede Federal e parceiros estratégicos: “A missão foi uma oportunidade ímpar para trocarmos experiências, identificarmos gargalos e, principalmente, construirmos soluções em conjunto com outras instituições federais e parceiros globais como a AWS e a DNX Brasil. Acreditamos que a tecnologia, aliada a um planejamento estratégico robusto, é a chave para garantir dignidade e inclusão em nossa rede, temas que reforçamos durante os debates.”

Os desdobramentos da missão não se limitam à visita. O IFSP seguirá um plano estratégico de transformação digital com apoio de programas da AWS, como o uso de ambientes seguros e gratuitos para experimentação em Inteligência Artificial Generativa e a simplificação de processos de aquisição de tecnologias.

Uma das primeiras ações concretas será a aplicação de IA na gestão orçamentária institucional, com previsão de início em 1º de julho e término em 15 de agosto de 2025. A iniciativa busca melhorar a previsão de orçamento, análise de gastos e integração de dados financeiros e acadêmicos para o planejamento estratégico.

Além disso, o IFSP e o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) estarão à frente da criação dos “Laboratórios de Inovação – Empreendedorismo e Inspiração”, espaços voltados à formação cidadã e ao desenvolvimento de soluções por estudantes.

Outra novidade prevista é a inauguração, em breve, do Centro de Inovação em Tecnologia do IFSP — um dos frutos da missão realizada em 2023 à ASU. A iniciativa será acompanhada do lançamento de editais para prospecção e desenvolvimento de projetos com IA, voltados à solução de problemas e à otimização de rotinas institucionais.