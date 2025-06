Guaratinguetá marca presença na 2ª Reunião de Prefeituras da APRECESP em defesa do turismo paulista

A prefeitura de Guaratinguetá segue firme no fortalecimento do turismo! Nesta sexta-feira (28), o prefeito Junior Filippo e o secretário de Turismo, Anderson Solcia, representaram o município na 2ª Reunião de Prefeituras da APRECESP, realizada no Canto da Floresta Ecoresort, em Amparo (SP).

O encontro reuniu gestores das estâncias turísticas do Estado de São Paulo, reforçando a importância do trabalho conjunto em prol do desenvolvimento do setor.

O objetivo da reunião foi o ranqueamento das estâncias e o gerenciamento de recursos do DADETUR.

A participação ativa de Guaratinguetá reafirma o compromisso da nossa gestão com o fortalecimento do turismo, setor estratégico para o desenvolvimento econômico e cultural do município.