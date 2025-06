Ginasta de Guaratinguetá brilha na Seletiva dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Com apoio e parceria do Governo do Estado, o município de Mundo Novo vai ganhar obras de asfalto e drenagem em bairros, que vão concluir em 100% a pavimentação na cidade. A cidade ainda irá ganhar obra no Parque Industrial. Estes investimentos fazem parte do programa MS Ativo. O governador recebeu nesta sexta-feira (6) as […]