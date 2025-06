GCM recolhe na Zona Norte de Sorocaba motocicleta irregular e carro furtado – Agência de Notícias

Posted on

Com a intensificação do frio em Mato Grosso do Sul, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), vinculado ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), adotou uma série de medidas para proteger os animais em reabilitação. As adaptações estruturais e térmicas visam assegurar conforto e segurança às espécies acolhidas, principalmente […]