Foragido da prisão é detido pela GCM na região do Éden – Agência de Notícias

Posted on

Qui 04 maio 2023 16:15 atualizado em Qui 04 maio 2023 16:16 Encontro regional discute novas oportunidades de mercado no cooperativismo no Sudoeste de Minas Cooperativas e produtores mineiros e paulistas participam de encontro em Claraval Emater-MG / Divulgação Um encontro regional do cooperativismo aconteceu, nesta quinta-feira (4/5), em Claraval, no Sudoeste de Minas. O […]