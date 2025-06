Estão abertas as inscrições gratuitas para o City Tour deste fim de semana (5 e 6 de julho) – Agência de Notícias

O City Tour 2025, realizado gratuitamente pela Secretaria de Turismo (Setur) de Sorocaba, acontece neste sábado (5) às 14h, e domingo (6), às 9h. As inscrições on-line já podem ser feitas pelo site da Prefeitura de Sorocaba (https://www.sorocaba.sp.gov.br/), ou diretamente pelo link: https://survey.sorocaba.sp.gov.br/index.php/277234. O ponto de partida e de chegada é a Casa do Turista, no bairro Santa Rosália.

O ônibus utilizado é do tipo jardineira e panorâmico, todo customizado, e com estrutura que proporciona visão ampla do percurso. O intuito da Setur, com essa iniciativa, é manter viva a história da cidade, por meio da divulgação de seus pontos turísticos, históricos e culturais.

O passeio tem a duração de aproximadamente três horas e são 36 vagas disponíveis em cada um deles, sendo uma para cadeirante.

O ônibus é disponibilizado pela City, uma das empresas que operam o transporte público em Sorocaba e conta com guia turístico. O trajeto contempla pontos que representam a identidade sorocabana e os participantes têm a oportunidade de conhecer curiosidades e fatos marcantes da formação e do desenvolvimento da cidade, com paradas estratégicas para contemplação e registros fotográficos.

Para cada edição do passeio, os inscritos devem chegar com antecedência mínima de 15 minutos. Em caso de não comparecimento e/ou atraso, as vagas remanescentes são disponibilizadas a novos interessados no próprio local de embarque.

Mais informações podem ser obtidas na Casa do Turista, localizada na Rua Ana Monteiro de Carvalho, 50, no bairro Santa Rosália, pelo telefone: (15) 3233-2043 ou ainda pelo e-mail: [email protected].