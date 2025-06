Comlurb convoca 400 garis aprovados em processo seletivo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Contratos têm prazo de um ano, podendo ser prorrogados até cinco vezes – Fábio Motta/Prefeitura

O prefeito Eduardo Paes, o vice-prefeito Eduardo Cavaliere, o presidente da Comlurb, Jorge Arraes, e o secretário de Conservação e Serviços Públicos, Diego Vaz, participaram nesta segunda-feira (30/06) na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, da cerimônia de convocação dos 400 novos garis aprovados em processo seletivo. Os profissionais selecionados serão admitidos por tempo determinado, com base na Lei Municipal nº 8.666/2024, para atender a necessidades temporárias de interesse público. O vínculo inicial terá duração de um ano, com possibilidade de prorrogação por até cinco vezes. As vagas serão preenchidas de forma imediata.

Ao longo desta segunda, das 9h às 16h, os novos garis receberam orientações sobre as áreas em que irão atuar, com destaque para segurança do trabalho, rotinas operacionais da limpeza urbana e outros temas relevantes.

– Queria dar as boas-vindas a vocês. Estão entrando numa Companhia da qual a gente tem muito orgulho: a Comlurb. Toda pesquisa mostra que é o serviço público com que o carioca mais se identifica. A Comlurb é a cara da cidade. E, a partir de agora, vocês representam isso nas ruas – declarou o prefeito Eduardo Paes.

Em seguida, o vice-prefeito Eduardo Cavaliere incentivou os novos colaboradores a se dedicarem com orgulho à missão de cuidar da cidade.

– O cartão de visita da Prefeitura do Rio é a Comlurb. E o mais bonito desse cartão é o sorriso de vocês. Caiam dentro, trabalhem muito. A gente tem muito orgulho de vocês. Mantenham o sorriso no rosto e a alegria de fazer parte desse time. Vocês nos representam – completou.

O edital do processo seletivo foi publicado em 3 de junho. Entre os critérios exigidos estavam: idade entre 18 e 50 anos; escolaridade mínima equivalente à 5ª série completa do Ensino Fundamental; e aptidão física compatível com as atividades a serem desempenhadas. Os candidatos puderam obter um ponto adicional ao comprovar, no mínimo, um ano completo e ininterrupto de experiência profissional. Além disso, foram concedidos dois pontos extras aos residentes de uma das 28 comunidades listadas no edital.

– A Comlurb ficou mais de 10 anos sem contratar garis, então esse momento marca a retomada desse processo. Estamos substituindo os trabalhadores que atuavam em projetos de garis temporários por profissionais aprovados em um processo seletivo público, que teve mais de 182 mil inscritos. Hoje, iniciamos o treinamento teórico dos 400 primeiros contratados. Depois, eles passam por um treinamento técnico e são distribuídos nas gerências. É um marco importante para a Companhia. – afirmou o presidente da Comlurb, Jorge Arraes.

A Comlurb convocou, em 16 de junho, os 600 primeiros colocados para apresentação de documentos comprobatórios. Desses, 400 foram selecionados e submetidos ao exame de saúde ocupacional, que atestou a aptidão física para o exercício da função. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais, distribuídas de acordo com as necessidades operacionais da Companhia, incluindo sábados e com possibilidade de escalas aos domingos e feriados. A remuneração mensal base é de R$ 1.766,31, acrescida de adicional de insalubridade de até 40%, vale-refeição no valor de R$ 26,21 por dia efetivamente trabalhado, além de auxílio transporte.

– Estou feliz e lisonjeado de trabalhar na Comlurb servindo a comunidade onde nasci fui criado e ainda moro: a Fazenda Botafogo, na Pavuna. Estarei em casa – disse o gari Diego da Conceição, de 37 anos, um dos selecionados.

Sobre a Comlurb

A Comlurb comemorou, em maio, 50 anos de história. Desde os tempos da vassoura de palha e das carroças até os dias atuais, a empresa evoluiu significativamente. Atualmente, é a maior empresa de limpeza urbana da América Latina, com cerca de 13 mil garis responsáveis por vários serviços, como coleta domiciliar e seletiva, varrição de ruas, limpeza de praias, praças, parques, hospitais e escolas municipais, além de poda de árvores e higienização de encostas com o auxílio de garis alpinistas. Diariamente, a Companhia remove cerca de 9 mil toneladas de resíduos.

Desde 2022, a Comlurb vem modernizando sua operação com a renovação da frota e aquisição de novos equipamentos, como roçadeiras portáteis, desbastadores (utilizados para o corte rente ao solo de tocos de árvores removidas), tratores adaptados para atuação em comunidades, além de embarcações voltadas à limpeza das ilhas da Barra da Tijuca, da Lagoa Rodrigo de Freitas e do entorno do Museu do Amanhã.

Também foram incorporados vans e caminhões para revitalização de praças e parques, bem como tratores de praia com implemento traseiro para peneiramento da areia, capazes de remover resíduos menores. Ao todo, 62 novos ecopontos foram instalados em comunidades da cidade.