Cedemp sedia formação da Undime sobre alfabetização

Cerca de 175 profissionais da Educação participaram, na manhã desta segunda-feira (30), de mais uma etapa do Ciclo Formativo 2025 da Undime-SP (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo). O encontro foi realizado no Cedemp (Centro de Educação Empreendedora), em São José dos Campos, e teve como tema central: “Alfabetização, Letramento e Fluência Leitora: caminhos possíveis para o desenvolvimento das competências socioemocionais e para o avanço de índices”.

A formação contou com a presença de dirigentes municipais de educação, gestores escolares, supervisores e técnicos pedagógicos de diversas cidades do Polo Regional da Undime-SP, além de representantes da Secretaria de Educação e Cidadania de São José, anfitriã do evento.

O encontro promoveu ainda troca de experiências, reflexão sobre os desafios da alfabetização na rede pública e o fortalecimento de práticas que garantam o direito de aprender para todas as crianças. A programação foi marcada por momentos de acolhimento, palestra formativa e interação entre os participantes.

A condução da palestra ficou por conta do professor Andrei Müzel, curador pedagógico, mestre em Comunicação e Cultura e doutor em Psicanálise. Com vasta experiência em gestão educacional, o especialista abordou de forma dinâmica e inspiradora o papel da fluência leitora como ferramenta essencial no processo de ensino e aprendizagem.

“A fluência leitora não pode ser vista como um fim em si mesma. Ela é, na verdade, uma ponte entre o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Formar leitores fluentes é formar cidadãos com mais empatia, mais sensibilidade e maior capacidade crítica”, ressaltou o palestrante.

Durante sua fala, Müzel destacou a importância de integrar metodologias pedagógicas com o fortalecimento das competências socioemocionais para alcançar melhores resultados educacionais.

Com abordagem dinâmica, o especialista Andrei Müzel conduziu a formação com foco em alfabetização, letramento e desenvolvimento emocional | Foto: PMSJC

Compromisso com a alfabetização

Representando a rede de ensino municipal de São José dos Campos, a supervisora de alfabetização Françoise de Cássia Fernandes reforçou o papel da alfabetização como pilar da educação básica e destacou as ações implementadas pela cidade para garantir o avanço das aprendizagens.

“Discutir alfabetização, letramento e fluência leitora é fundamental no cenário atual da Educação Básica. Esses temas são a base para garantir o direito de aprender das crianças. A fluência leitora, hoje, é um indicador importante para identificar dificuldades e orientar as intervenções pedagógicas”, afirmou.

Françoise explicou que a rede municipal trabalha com um tripé estratégico que envolve:

Avaliação contínua com metas claras por meio de indicadores de alfabetização

Formação de professores desde a Educação Infantil

Programas complementares de alfabetização, leitura e fluência leitora

“Juntos, esses eixos fortalecem a alfabetização, o letramento e a fluência leitora na Educação Básica da rede, alinhados às políticas públicas estadual e nacional, como o Compromisso Criança Alfabetizada”, destacou.

Com auditório cheio, formação da Undime-SP engajou profissionais da educação em reflexões sobre o papel do educador na construção do saber e das emoções | Foto: PMSJC

O evento teve a presença de autoridades regionais, como a secretária de Educação de Monteiro Lobato, Elize Rachel Pires do Carmo, e a secretária de Educação de Jambeiro, Nilde Cristine Pola Baptista, atual coordenadora do Macro 3 da Undime-SP.

O encontro também celebrou a parceria com a Impare, empresa de soluções educacionais que colabora com a Undime na realização do ciclo formativo. Com uma proposta inovadora e humanizada, a Impare atua no desenvolvimento de práticas pedagógicas transformadoras.

A expectativa da Undime-SP é que os próximos encontros mantenham o foco em temas estratégicos para a melhoria da qualidade da educação pública no estado de São Paulo.



