Atendimento domiciliar do HRMS cresce e contribui para otimização de leitos hospitalares – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) alcançou números inéditos no mês de maio deste ano, com o maior volume de pacientes atendidos desde sua criação, há 15 anos. Foram realizados 639 atendimentos a 84 pacientes, consolidando um recorde histórico. Além disso, a procura também foi a maior já registrada: 64 solicitações de atendimento foram recebidas, das quais 29 pacientes foram admitidos.

Os dados foram apresentados durante o Radar, reunião mensal promovida pelo HRMS para análise de indicadores, definição de prioridades e planejamento de ações estratégicas. O hospital é referência em média e alta complexidade e o maior da rede pública de saúde do estado.

De acordo com a médica Alexandra Casarin, responsável pelo SAD, o crescimento na procura reflete uma maior compreensão da rede sobre o perfil adequado para o serviço, o que tem contribuído para um processo de triagem mais eficaz.

“Maio foi um mês emblemático para o nosso serviço, tanto em volume de atendimentos quanto na assertividade das solicitações recebidas. Das 64 solicitações, conseguimos admitir 29 novos pacientes — um número significativamente superior ao de pacientes que não se enquadraram nos critérios. Isso mostra que a rede está cada vez mais alinhada aos critérios do SAD. Atendemos pacientes do próprio HRMS, mas também da rede municipal de saúde de Campo Grande. Nossa equipe cobre os bairros que estão localizados nos distritos sanitários Lagoa e Anhanduizinho”, explica Alexandra.

O processo de admissão no SAD é criterioso e realizado por uma equipe multidisciplinar, que analisa desde a localização do paciente até as condições sociais e clínicas. Após o pedido de inserção no serviço, o paciente passa por avaliações da assistente social, médico, enfermeiro e fisioterapeuta, que definem a elegibilidade.

Uma vez admitido, o paciente recebe acompanhamento de uma equipe composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional (adulto e pediátrico), assistente social e profissionais administrativos. A previsão é de que, a partir de julho, o time passe a contar também com nutricionista, ampliando o escopo de cuidados.

Esse cuidado domiciliar, segundo o diretor-geral do HRMS, Paulo Limberger, é fundamental para desafogar os leitos hospitalares e garantir uma assistência contínua e segura aos pacientes.

“O SAD é uma ferramenta essencial para a gestão hospitalar moderna. Ele possibilita a desospitalização segura de pacientes que já não precisam permanecer internados, mas que ainda requerem cuidados especializados. Isso não apenas melhora a qualidade de vida dos pacientes, como também otimiza os recursos hospitalares e abre leitos para novos casos que necessitam de internação”, destaca Limberger.

Patrícia Belarmino, Comunicação Funsau/HRMS