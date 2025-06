Por MRNews



Alexandre Pato encontra nova forma de ajudar financeiramente a família de Juliana Marins

O ex-jogador Alexandre Pato segue prestando apoio à família da publicitária Juliana Marins, jovem brasileira de 26 anos que perdeu a vida em um trágico acidente no Monte Rinjani, na Indonésia. Após oferecer-se para custear o traslado do corpo da vítima ao Brasil, Pato encontrou outra forma de prestar solidariedade: agora, ele se comprometeu a colaborar financeiramente com os custos do funeral e com despesas emergenciais da família.

Juliana, que trabalhava na área de marketing de influência, faleceu após uma queda durante uma trilha guiada em uma das regiões montanhosas mais desafiadoras do sudeste asiático. O caso repercutiu nas redes sociais e comoveu milhares de brasileiros, especialmente após o relato do guia local Agam Rinjani, que tentou resgatá-la, e o engajamento de celebridades como Preta Gil, ex-patroa da jovem.

Pato, que vem demonstrando sensibilidade diante da tragédia, utilizou suas redes sociais para reforçar a importância da empatia em momentos de dor. Segundo pessoas próximas, ele não apenas contribuiu financeiramente como também ajudou a mobilizar contatos e apoiadores para que a família recebesse toda a assistência necessária.

Além da ajuda direta, o jogador teria feito contato com amigos influentes em agências de turismo e segurança internacional, sugerindo iniciativas para que tragédias como a de Juliana possam ser evitadas no futuro — como a exigência de guias mais preparados e rotas mais seguras para trilhas internacionais com turistas brasileiros.

A atitude do ex-atacante do São Paulo, Milan e Chelsea foi amplamente elogiada pelos internautas, que destacaram sua postura generosa fora dos campos. “Um gesto de humanidade e respeito com a dor alheia. Isso é muito maior que qualquer gol”, comentou uma seguidora em uma publicação sobre o caso.

Tags: alexandre pato, juliana marins, vulcão, vulcão indonésia, monte rinjani, celebridades, solidariedade

Alexandre Pato se oferece para pagar traslado do corpo de Juliana Marins: “Ela merece descansar em paz ao lado da família”

O ex-jogador Alexandre Pato comoveu as redes sociais ao se oferecer para custear o traslado do corpo da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que faleceu após cair de um penhasco no Monte Rinjani, na Indonésia. Sensibilizado com a tragédia e com a repercussão nas redes, Pato buscou contato com os familiares da jovem para prestar apoio e assumir os custos do retorno do corpo ao Brasil.

A atitude de solidariedade ganhou repercussão após o ex-atleta procurar o perfil “Alfinetei” no Instagram em busca de informações sobre os familiares da vítima. Após conseguir contato com o pai de Juliana, Pato confirmou seu desejo: “Quero pagar esse valor para que todos tenham paz e para que ela possa descansar ao lado da família”, declarou.

Custo elevado e sem apoio do governo

O valor estimado para o traslado do corpo gira entre R$ 20 mil e R$ 30 mil, conforme informações do Itamaraty. Pelas regras do Decreto nº 9.199/2017, o governo brasileiro não cobre esse tipo de despesa, considerada de natureza privada. A família recebe apenas suporte consular e ajuda na emissão de documentos necessários para o transporte internacional.

Com a decisão de Pato, a família de Juliana poderá seguir com o processo de repatriação com mais tranquilidade, em meio à dor da perda e às dificuldades logísticas envolvidas.

Tragédia no Monte Rinjani

Juliana Marins era uma jovem aventureira e ativa nas redes sociais, onde compartilhava suas experiências em trilhas e viagens. Ela caiu de uma encosta durante uma trilha no Monte Rinjani, um dos vulcões mais conhecidos da Indonésia. O corpo foi localizado após quase quatro dias de buscas intensas, em uma área de difícil acesso, e só foi resgatado com o auxílio de cordas por uma equipe de sete socorristas da Basarnas, agência nacional de resgate da Indonésia.

Infelizmente, Juliana já estava sem vida quando foi encontrada. As causas exatas da queda ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

Histórico de solidariedade

Essa não é a primeira vez que Alexandre Pato se envolve em causas humanitárias. Em 2018, o ex-jogador ajudou financeiramente no tratamento da influenciadora digital Nara Almeida, que enfrentava um câncer raro. Sua atuação solidária reforça a imagem de uma figura pública engajada e disposta a ajudar em momentos críticos.

A atitude de Pato foi amplamente elogiada por internautas, que destacaram a importância da empatia e da compaixão em tempos tão difíceis.

Tags: juliana marins, alexandre pato, traslado internacional, monte rinjani, solidariedade, caso juliana marins, celebridades, indonésia.

Por EBC,