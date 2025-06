Agência Minas Gerais | Termina na terça-feira (1/7) o prazo para o credenciamento de instituições para o Trilhas de Futuro

Encerra-se na próxima terça-feira (1/7) o prazo para o credenciamento de instituições de ensino que queiram participar da 6ª edição do Trilhas de Futuro, maior iniciativa de educação profissional já realizada pelo Governo de Minas. A nova etapa do projeto prevê a oferta de 50 mil vagas gratuitas em cursos técnicos de nível médio, em todas as regiões do estado.

Podem se credenciar instituições públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, que estejam aptas a ofertar cursos técnicos presenciais. O objetivo é ampliar o acesso à formação profissional de qualidade e atender às demandas regionais por qualificação e inserção no mercado de trabalho.

“Estamos na reta final do credenciamento para a 6ª edição do Trilhas de Futuro, e é fundamental que as instituições interessadas concluam todas as etapas dentro do prazo. O Trilhas de Futuro tem gerado impacto real na vida de milhares de jovens mineiros e convidamos todas as instituições aptas a participarem dessa iniciativa transformadora”, afirma a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Kellen Senra.

Para participar, as instituições devem cumprir duas etapas obrigatórias: o preenchimento do formulário disponível no site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br; e na sequência realizar o peticionamento eletrônico do pedido de credenciamento via Sistema Eletrônico de Informações (SEI/MG), incluindo a proposta de cursos presenciais e a documentação exigida em edital.

O edital completo, publicado em 29/5, traz todas as orientações sobre o processo. É importante ressaltar que o credenciamento não garante a contratação automática: a seleção final depende da análise documental e da adesão dos estudantes no momento da inscrição, prevista para setembro.

Cursos prioritários

Em março, o Governo de Minas publicou um documento com os cursos técnicos priorizados para esta edição, considerando a demanda regional e o alinhamento com as necessidades do mercado de trabalho. A lista sugere combinações de cursos e municípios com maior potencial de impacto e pode ser consultada neste link.

Resultado e dúvidas

O resultado do credenciamento será divulgado por meio do SEI/MG e, posteriormente, homologado no Diário Oficial Eletrônico do Estado de Minas Gerais. Em caso de dúvidas, as instituições podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected].

Sobre o Trilhas de Futuro

Lançado em 2021, o Trilhas de Futuro é o maior projeto de qualificação técnica já desenvolvido pelo Governo de Minas. A iniciativa oferece cursos gratuitos para estudantes do ensino médio e egressos da rede pública, com transporte e alimentação custeados pelo Estado.

Até o momento, o projeto já formou mais de 80 mil alunos e conta atualmente com cerca de 92 mil estudantes em formação ativa. A 6ª edição ampliará ainda mais o alcance da política pública, promovendo oportunidades reais de transformação social por meio da educação.