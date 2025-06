Agência Minas Gerais | Governo do Estado lança PlayMinas, iniciativa inédita que une games, educação e oportunidades para jovens mineiros

Entre 2025 e 2026, Minas Gerais sediará o PlayMinas, projeto inovador que integra esporte, educação, tecnologia, cultura e empreendedorismo por meio do universo dos jogos digitais. O lançamento da iniciativa do Governo de Minas ocorreu nesta sexta-feira (27/6), em Belo Horizonte.

O PlayMinas busca engajar o público jovem com o Estado por meio da gamificação. Além disso, pretende fomentar a inclusão digital e a economia criativa, e valorizar os games como ferramentas de transformação social.

“Esta é mais uma iniciativa voltada aos jovens mineiros. Temos diversas políticas públicas para este público, a exemplo do bem-sucedido Trilhas de Futuro. Investimos nos jovens porque estamos pensando no futuro que queremos para Minas Gerais”, pontua o governador em exercício, Mateus Simões.

Dividido em 11 etapas, o PlayMinas reunirá ações presenciais e digitais para estudantes, educadores, empreendedores e profissionais da indústria criativa e tecnológica, além de entusiastas da cultura gamer e metodologias educacionais inovadoras.

Estão programadas sete etapas lúdicas, com uma estrutura adaptável que incluirá atrações como robótica, realidade virtual, hackathon, campeonato amador de e-Sports e concursos culturais.

A secretária de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), Alê Portela, destaca que o Play Minas é uma forma inovadora de dialogar com a juventude e promover inclusão, criatividade e oportunidades reais. “Com esse projeto, o Governo de Minas aposta no talento dos nossos jovens para construir um futuro mais justo, conectado e transformador”, enfatiza a secretária.

Além de BH, outras cidades mineiras contempladas são Pedro Leopoldo, Barbacena, Betim, São Gotardo, Santa Rita do Sapucaí, São Sebastião do Paraíso e São João del-Rei. Também será realizado o primeiro congresso científico do setor gamer no Brasil, o PlayMinas Intergame Summit, e dois concursos culturais voltados para a juventude.

“O PlayMinas mostra que é possível utilizar as tecnologias para ampliar os horizontes de conhecimento. É um projeto descentralizado e híbrido, para atingir diferentes perfis de estudantes”, ressalta a secretária adjunta de Comunicação Social de Minas Gerais, Bárbara Botega.

Entusiasta dos jogos eletrônicos, Miguel Rocha, de 19 anos, participou do lançamento do programa e celebrou a iniciativa. “Jogo vídeo game desde que nasci. Os games, para mim, são uma oportunidade de desenvolver pessoas melhores e abrir portas lá fora, onde o mercado já é bem desenvolvido. Acho incrível essa iniciativa do Governo de Minas e fico muito feliz com isso”, relata o jovem.

Game Fest Minas

Na última etapa do PlayMinas, o projeto vai se integrar à primeira feira gamer de Minas Gerais, a Game Fest Minas, cuja previsão é que seja realizado no Expominas, na capital, em abril de 2026. A união dos projetos tem como objetivo consolidar o estado como referência nacional em cultura gamer. A expectativa é reunir cerca de 80 mil pessoas, incluindo 20 mil estudantes da rede pública, que terão acesso gratuito ao festival.

O diretor de Mineração e Ativos da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), Diogo Prosdocimi, destacou o crescimento do mercado de games no Brasil e sua relevância em toda a sociedade.

“O mercado de games no Brasil deve ultrapassar os US$ 3 bilhões este ano e vem colaborando em ações de educação, saúde e inclusão. A Codemge acredita nesse potencial econômico e social e, por isso, investe nesse projeto inovador, que é o Play Minas”.

O evento contará com competições de e-Sports profissional e amador, concursos de cosplay, games retrô, robótica, hackathon, oportunidade inédita de investimento para desenvolvedores independentes, palestras e workshops e cabine de dublagem.

“O PlayMinas mostra que os games não são apenas entretenimento, mas também instrumentos de aprendizagem, expressão cultural e geração de oportunidades”, afirma Elton Silva Gomes, presidente do Instituto Novare, que executa o projeto.

O Play Minas é uma iniciativa do Governo de Minas, por meio da Sedese e da Codemge, e tem execução do Instituto Novare.