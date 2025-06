Agência Minas Gerais | Governo de Minas fortalece atuação conjunta em evento regional de ouvidoria e controle interno em Oliveira

O Governo de Minas, por meio da Ouvidoria-Geral do Estado (OGE/MG) e da Controladoria-Geral do Estado (CGE/MG), participou, nesta segunda-feira (30/6), do 1º Encontro Regional de Controladores Internos e Ouvidores do Circuito das Vertentes, realizado no município de Oliveira, na região Centro-Oeste de Minas.

Promovido pela Prefeitura Municipal, o evento reuniu público de diversos municípios mineiros com o objetivo de debater os desafios, os avanços e compartilhar boas práticas relacionadas à gestão do controle interno e ao fortalecimento das ouvidorias públicas. A iniciativa reforçou a importância da atuação integrada entre os municípios e o Estado, visando aprimorar a eficiência administrativa, promover a transparência e garantir serviços públicos de maior qualidade para a população.

Durante o encontro, a ouvidora-geral do Estado, Gabriela Siqueira, destacou a relevância da escuta ativa e da mediação entre o cidadão e o poder público como ferramentas estratégicas para o desenvolvimento de políticas públicas mais assertivas. “A presença da Ouvidoria-Geral do Estado em eventos regionais como este fortalece nossa missão de aproximar o cidadão do governo. A troca de experiências entre os municípios potencializa a capacidade das ouvidorias locais, incentivando a transparência, a participação social e a construção de uma gestão mais eficiente e humana. Ao valorizarmos a escuta, avançamos para um Estado mais justo e conectado às necessidades reais da população mineira”, ressaltou.

Em sua palestra, a ouvidora-geral do Estado apresentou o programa “A Voz dos Mineiros” e abordou temas relacionados à estruturação das ouvidorias públicas, destacando o papel fundamental da escuta ativa do cidadão para o aprimoramento dos serviços públicos.

Já o controlador-geral do Estado, Rodrigo Fontenelle, apresentou dados atualizados sobre o controle interno e enfatizou a importância da atuação do Conselho Estadual de Controle Interno de Minas Gerais (Coneci-MG) na fiscalização e na promoção da boa governança, além de reforçar o compromisso do governo mineiro em disseminar boas práticas e fortalecer os mecanismos de controle. “Os municípios mineiros lidam com inúmeros desafios na estruturação de seus controles internos. Nesse sentido, a CGE/MG e a OGE/MG têm somado forças, percorrendo diversas cidades para levar capacitação e conhecimento técnico e prático, contribuindo, dessa forma, para o fortalecimento do sistema de controle no estado”.

Na programação, também houve debates com especialistas e foi realizada oficina técnica voltada exclusivamente para controladores, com foco em soluções práticas para o contexto dos pequenos e médios municípios mineiros. A participação no encontro consolida o papel do Governo de Minas como parceiro estratégico das administrações municipais, ampliando a cooperação técnica e estimulando a melhoria contínua dos serviços públicos.

Ouvidoria Móvel

Além das atividades, a Ouvidoria Móvel da OGE/MG esteve presente em Oliveira, proporcionando à população local a oportunidade de registrar manifestações, esclarecer dúvidas e conhecer os canais oficiais para reclamações, denúncias, sugestões e elogios sobre os serviços públicos.

A Voz dos Mineiros

O município de Oliveira é integrante de A Voz dos Mineiros, que já reúne 52 cidades mineiras comprometidas com a rede que apoia a criação e o fortalecimento das ouvidorias públicas.

Além de fornecer consultoria e capacitação, o programa da OGE/MG promove um ambiente em que os cidadãos se sentem valorizados e seguros para se manifestar. A proposta busca não apenas atender a legislação, mas também fomentar uma cultura de transparência e participação, assegurando que as vozes dos mineiros sejam ouvidas e consideradas na formulação de políticas públicas.

Assim, a OGE/MG se posiciona como um agente facilitador da participação social no Estado, estabelecendo um canal direto entre os cidadãos e a administração pública municipal, contribuindo para a construção de um Estado mais justo e responsivo com as necessidades da população.