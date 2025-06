29ª Formatura do Programa “Educação para o Trânsito – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Na manhã desta segunda-feira (16), o prefeito Josmail Rodrigues se reuniu com o diretor-presidente do projeto Marambaia Eco Criativa, Genivaldo Luz, e com a representante da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) em Bonito, Emanuelli Ribeiro, para discutir o fortalecimento das ações do programa e a viabilização de sua futura sede. Durante […]