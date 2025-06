10ª Conferência Municipal de Saúde de Sorocaba discute melhorias no SUS da cidade – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves (Secom/Sorocaba)

Cerca de 300 pessoas, entre munícipes e profissionais da saúde, participaram 10ª Conferência Municipal de Saúde de Sorocaba, realizada na Universidade Paulista (Unip), no sábado (28), para discutir melhorias do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade.

O evento permitiu um espaço democrático e participativo, em que os usuários, trabalhadores, gestores e prestadores de serviço puderam discutir os rumos da saúde pública em Sorocaba. Com o tema central “O SUS que Queremos: Saúde como Direito à Vida”, foi firmado um compromisso com a construção coletiva de políticas públicas de saúde.

A Conferência foi organizada em torno de três eixos temáticos: 1. “Promoção da Saúde: Atenção Integral ao Indivíduo”; 2. “Financiamento do SUS: Responsabilidades de Cada Nível de Governo e Alocação Equitativa de Recursos Federais e Estaduais” e 3. “Inclusão: O papel do Controle Social e dos Movimentos Sociais no SUS”.

Durante todo o dia, os participantes debateram propostas construídas ao longo das Conferências Locais realizadas nos bairros das 33 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), aprovaram moções e elegeram delegados que representarão Sorocaba na etapa regional.

“A 10ª Conferência reafirma o compromisso da cidade com o fortalecimento do SUS e com a participação ativa da população na formulação de políticas de saúde. A presença de centenas de pessoas demonstra que o SUS é feito por muitas mãos e que a luta por uma saúde pública de qualidade continua sendo uma prioridade da sociedade sorocabana”, conclui a secretária da Saúde, Dra. Priscila Feliciano, que esteve presente no evento.