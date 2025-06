Sine-JP inicia a semana ofertando mais de 860 vagas de emprego

29/06/2025 |

O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP) está oferecendo 867 vagas de emprego a partir desta segunda-feira (30). Os interessados em se candidatar devem comparecer a sede do Sine-JP, que fica localizada no bairro Varadouro, com documentos como o RG, CPF, currículo atualizado, carteira de trabalho e comprovante de residência atualizado.

A função de atendente de telemarketing é a que mais oferece oportunidade para o primeiro emprego. São 100 vagas abertas. Para concorrer a uma das vagas, basta ter ensino médio completo e conhecimentos básicos de informática. Também há vagas para operador de telemarketing (50), mas é exigido ter experiência em informática e ensino médio completo.

A construção civil está com o mercado de trabalho aquecido. São 131 vagas abertas para servente de obras. Tem, ainda, 114 vagas para pedreiro, sendo 7 para pedreiro de fachada, além de uma vaga para auxiliar de pedreiro e uma para mestre de obras.

Outra função que não está exigindo experiência e tem um bom número de vagas (17) é operador de caixa. Também há 14 vagas para vendedor pracista e 13 para vendedor interno. Para ambos os cargos, precisa ter o ensino médio completo.

Serviço – Para concorrer a uma das vagas, basta ir até a sede do Sine-JP na Avenida João Suassuna, nº 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

As informações sobre todas as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade (www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/). Mais informações pelo telefone (83) 98654-8978.