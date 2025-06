Samu atende e salva idoso com parada cardíaca em posto de combustível na Zona Norte – Agência de Notícias

Posted on

Com mais de R$ 605,7 milhões em investimentos em Ponta Porã, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em saúde, educação, infraestrutura e outras áreas, as ações voltadas ao crescimento do município e melhorias para a população vão continuar. O governador, Eduardo Riedel, se reuniu esta tarde com o prefeito de Ponta Porã, […]