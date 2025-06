PSG goleia Inter Miami e avança às quartas de final da Copa de clubes

Por MRNews



O Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, confirmou o favoritismo e goleou o Inter Miami por 4 a 0, neste domingo (29), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de clubes da Fifa.

Com o resultado, conquistado com gols marcados todos no primeiro tempo, a equipe francesa aguarda pelo vencedor do duelo entre Flamengo e Bayern de Munique, ainda neste domingo, para saber quem enfrentará na próxima fase. João Neves (2), Aviles (contra) e Hakimi marcaram os gols do PSG.

O duelo, realizado em Atlanta, foi dominado pelo PSG desde o começo. Logo aos cinco minutos, o português João Neves abriu o placar de cabeça, completando falta cobrada pelo lado esquerdo do ataque do time francês.

Especialista avalia que Brasil não quer que o Brics seja antiocidental

Brasil adere a declaração sobre direitos da população LGBTQIA+

O próprio Neves ampliou aos 38, após erro na saída de bola da equipe norte-americana. Fabian Ruiz apenas rolou para o português completar para o gol.

O terceiro veio logo depois, aos 43. Doué cruzou com força pela direita, e Aviles não conseguiu evitar o desvio para o próprio gol, marcando contra.

O PSG ainda marcou mais um nos acréscimos, quando Hakimi pegou rebote do próprio chute no travessão e estufou as redes do Inter Miami.

Na segunda etapa, com o jogo já resolvido, as atrações ficaram por conta do craque argentino Lionel Messi, tentando marcar um gol de honra, e a entrada de Ousmane Dembélé, que chegou lesionado aos Estados Unidos e ainda não havia estreado na competição. Ele entrou em campo aos 16 minutos, no lugar de João Neves.

STF pede que Rio dê explicações sobre lei que cria guarda civil armada

Dona Zica, 92 anos: da infância como doméstica à liderança sindical