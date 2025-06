Oficinas de qualificação promovidas pela Central do Trabalhador da Ilha já formaram 168 pessoas – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Capacita Ilha é um programa com oficinas promovidas pela Central do Trabalhador da Ilha do Governador. Foto: Roberto Moreyra/SMTE

O Capacita Ilha — oficinas de qualificação profissional promovidas pela Central do Trabalhador da Ilha do Governador em parceria com a Estácio de Sá da Ilha do Governador — já formou 168 pessoas. E no sábado, dia 28/06, mais 65 alunos farão, das 8h às 12h, a oficina “Primeiros socorros e desengasgo e administração de medicamentos e procedimentos injetáveis” no campus da Estácio Ilha, na Estrada do Galeão 5.800.

Os cursos são gratuitos, mas é bom fazer com antecedência a inscrição, pois as vagas são limitadas. Para se inscrever, basta levar carteira de identidade até a Central do Trabalhador na Ilha, na Estrada do Dendê, 2.080, no Moneró. Além da primeira oficina de “Administração de empresas e competências emocionais na gestão e no mercado de trabalho’’, em março, os moradores da região já fizeram “Compliance e LGPD e gestão escolar” e “Nutrição esportiva e suplementação e empreendedorismo na educação física”.

– Como sou professor, sempre incentivei meus alunos a buscar a qualificação. Ao expandir nossos conhecimentos, ampliamos também as chances de conquistar uma vaga no mercado de trabalho ou de ascender profissionalmente. Em julho, devido às férias escolares, teremos um pequeno recesso, mas em agosto voltamos com a oficina “Gestão empresarial e financeira, comunicação empresarial e linguagem assertiva não violenta” -, explica Rafael Souza, diretor da Central do Trabalhador da Ilha do Governador.

Além de oferecer cursos de qualificação, a Central do Trabalhador da Ilha também cadastra currículos e faz encaminhamento de profissionais em busca de vagas de emprego para empresas parceiras. Quem quiser se cadastrar, deve levar à Central do Trabalhador identidade, CPF, carteira de trabalho, PIS e currículo para os locais de atendimento. A Central do Trabalhador funciona de segunda-feira a sexta-feira, de 8h às 16h.