João Pessoa encerra 6ª Conferência das Cidades com propostas urbanas e escolha de delegados para etapa estadual

Com foco em temas estruturantes para o desenvolvimento urbano, foi encerrada nesta sexta-feira (27) a 6ª Conferência Municipal das Cidades, evento promovido pela Prefeitura de João Pessoa no Teatro Paulo Pontes, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo. Durante dois dias, representantes da sociedade civil, movimentos sociais, setor empresarial e instituições públicas se reuniram para debater propostas nas áreas de mobilidade urbana, sustentabilidade ambiental, habitação e regularização fundiária.

A secretária de Habitação Social do Município, Socorro Gadelha, destacou a importância da participação coletiva no evento e apresentou os principais avanços da gestão na área. “Estamos tratando da regularização fundiária como pauta central, pois ainda temos muitas comunidades em situação irregular. A Prefeitura tem atuado para garantir a entrega de escrituras públicas, que asseguram o direito à moradia digna. Já entregamos cerca de 4.500 títulos e seguimos trabalhando em aproximadamente 6 mil unidades”, afirmou.

Socorro também citou como exemplo o projeto de regularização no bairro Mangabeira, na comunidade Chapéu de Couro. “Serão investidos cerca de R$ 800 mil em infraestrutura e na entrega da titularidade oficial para 425 famílias”, destacou.

A presidente da Comissão Organizadora, Josy Alves, fez um balanço positivo da conferência. Segundo ela, o primeiro dia contou com uma mesa de abertura representativa, com a presença do prefeito Cícero Lucena, do vice-prefeito Leo Bezerra, representantes do Ministério das Cidades, Conselho Nacional das Cidades, além de entidades acadêmicas, ONGs, movimentos populares e empresariado.

“Nessa sexta-feira realizamos os grupos temáticos com metodologias participativas que garantiram o diálogo entre sociedade civil e governo. Discutimos políticas públicas e elaboramos propostas que servirão de base para a Conferência Nacional das Cidades. As contribuições foram construídas com foco nos três níveis de gestão: municipal, estadual e federal”, explicou Josy.

Ao final da conferência, foram eleitos os delegados que representarão João Pessoa na etapa estadual, que acontece nos dias 15 e 16 de julho. A escolha dos delegados reforça o compromisso com a democracia participativa e com o fortalecimento das políticas públicas urbanas.