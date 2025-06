Jazz no Galpão apresenta show com vencedor do Grammy Latino

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

*Colaborou o estagiário Gustavo Paiva

O Jazz no Galpão está de volta e, no próximo dia 17 de julho (quarta-feira), às 20h, apresenta Daniel Pinheiro Nagai Group, com o baterista Daniel Pinheiro, vencedor do Grammy Latino 2023.

O show, que acontece no Palco do Arquivo, sede da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, tem entrada gratuita.

Reconhecido por sua habilidade como baterista e compositor, Daniel sempre impressiona com sua genialidade e habilidade nos pratos. Ao longo de sua carreira, conquistou diversos prêmios, além do Grammy Latino.

Serviço

Palco do Arquivo

Av. Olivo Gomes, 100 – Parque da Cidade, Santana



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo