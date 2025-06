GCM detém homem por furto qualificado no Jardim Betânia – Agência de Notícias

Fotos: GCM

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, deteve, na madrugada deste domingo (29), um homem de 32 anos por furto qualificado em um bar arena, na Avenida Betânia, no Jardim Betânia, Zona Norte da cidade.

Uma equipe realizava serviço de vigilância em uma clínica veterinária no bairro Jardim Betânia e após ouvir um alarme residencial tocando, perceberam, alguns minutos depois, uma grande movimentação de munícipes correndo na via. A GCM, ao averiguar a situação, visualizou o suspeito sobre o muro da quadra do bar com uma mochila, segurando-se no na rede, no fundo da quadra.

Por tratar-se de um muro com mais de quatro metros de altura, o homem se recusava a descer, permanecendo no lado de dentro da rede. A GCM pediu apoio e o filho do proprietário abriu o comércio. Já dentro da quadra, foi dada a determinação para que o suspeito descesse do muro.

Nesse momento, o mesmo já estava do lado de fora da rede e saltou do muro em terreno baldio do fundo, empreendendo fuga na Rua Serafim de Souza e deixando a mochila para trás. Sendo seguido por munícipes, ele foi contido a 150 metros do local.

Ao abordar a mochila dispensada, dentro havia duas garrafas de bebida alcoólica, seis energéticos, um alicate, um suco, uma faca, uma chave de fenda, um vidro de esmalte e duas ferramentas de reparo de pneu.

Dada a voz de prisão em flagrante delito, o homem empreendeu fuga e resistiu à prisão. Logo, para preservar a integridade física dos envolvidos, foi necessário o uso das algemas, colocadas com o auxílio dos proprietários e populares.

Devido a ferimentos por conta da queda do muro, o homem foi levado à UPH Zona Norte. Após alta e com o apoio de outras equipes e viaturas, ele foi indiciado por furto qualificado e levado ao Plantão Policial, ficando à disposição da Justiça.