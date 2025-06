Equipes do “HumanizAção Inverno” acolhem 19 pessoas em situação de rua neste sábado (28) – Agência de Notícias

Posted on

https://agenciadenoticias.ms.gov.br/wp-content/uploads/2024/06/boletim-21-06-24mp3.mp3 Na semana de 17 a 21 de junho o Detran-MS (Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso do Sul) divulgou balanço do primeiro mês de funcionamento do CISV (Centro integrado de Segurança Viária) que já auxiliou as forças de segurança na recuperação de 15 veículos, recebeu estudo inédito que vai garantir gestão mais eficiente […]