Comlurb monta esquema especial de limpeza para prova internacional de ciclismo neste domingo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A equipe será composta por 231 profissionais, sendo 202 garis e 29 agentes de limpeza – Divulgação

A Comlurb montou um esquema especial de limpeza para a prova internacional de ciclismo L’Étape Rio de Janeiro by Tour de France, que será realizada neste domingo (29/6), a partir das 6h, com provas de 59 km e 102 km. A Companhia vai atuar em vários pontos dos percursos, incluindo a área do Porto, Aterro do Flamengo, Copacabana, Ipanema, Leblon, Gávea, Jardim botânico, Parque Nacional da Tijuca, Estrada das Canoas, Barra da Tijuca, São Conrado e Avenida Niemeyer.

A equipe total de 231 profissionais, sendo 202 garis e 29 agentes de limpeza, vai realizar a pré-limpeza em todo o circuito com serviços de varrição mecanizada e manual, capina, remoção e coleta de resíduos, roçada da capa vegetal, manutenção das áreas verdes (Aterro do Flamengo e Marina da Glória) e jardins, limpeza do limo, das caixas de microdrenagem, canaletas e placas, além de remoção de pichações e propagandas irregulares. Os garis farão ainda a limpeza de resíduos flutuantes em torno da Praça Mauá e Museu do Amanhã e das vias com água de reuso. A Companhia também realizará manejos de árvores, incluindo poda, para não atrapalhar o caminho dos atletas.

Os trabalhos serão realizados com o apoio de 16 sopradores, três motoserras e motopodas, uma pipa d´água e três motobombas para lavagem das vias, duas varredeiras, cinco caminhões satélites e três caminhões compactadores, e três varredeiras de médio porte. Os garis vão manter a limpeza em todo o circuito durante o evento, incluindo varrição mecanizada e manual, remoção e coleta de resíduos. Os trabalhos serão mantidos até o final do evento para a entrega das vias totalmente restabelecidas. A Comlurb vai instalar 230 contêineres ao longo dos percursos para que o público faça o descarte correto do lixo.