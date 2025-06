Aula inaugural do Pronasci Juventude reúne 500 jovens com parceria da JUVRio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O projeto beneficiará jovens de 15 a 24 anos moradores de localidades com altos índices de vulnerabilidade social – Laryssa Lomenha/JUVRio

A Secretaria da Juventude Carioca (JUVRio) participou, neste sábado (28/6), do lançamento do primeiro ciclo formativo do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci Juventude) no Rio de Janeiro, na Arena Carioca Dicró, na Penha. A aula inaugural marcou o início oficial do projeto na capital fluminense, que beneficiará jovens de 15 a 24 anos, moradores de localidades com altos índices de vulnerabilidade social, como Complexo do Alemão, Penha, Manguinhos e Maré.

O Rio de Janeiro será o estado que receberá o maior número de beneficiários do projeto, com 1.500 jovens atendidos. A ação faz parte do investimento do Governo Federal na prevenção à letalidade juvenil e no fortalecimento de políticas públicas para jovens de favelas, reforçando o compromisso com a promoção da cidadania e da segurança pública com direitos. Logo na primeira aula, estiveram presentes 500 jovens cariocas.

– Cada um tem dentro de si desejos que ninguém conhece. Políticas públicas como essa existem para que os jovens possam vir a ser tudo que têm potencial para ser. É importante construir a oportunidade para que eles encontrem a estrada para alcançar os seus sonhos. Estamos trabalhando para que projetos como o Pronasci Juventude possam transformar a vida das juventudes da cidade do Rio de Janeiro – destacou a Secretária da Juventude Carioca, Gabriella Rodrigues.

A JUVRio é uma das instituições parceiras na implementação do programa, que integra um acordo de cooperação técnica firmado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad). Também participaram do acordo a Secretaria Municipal de Assistência Social, o Instituto Pereira Passos (IPP), o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) e a Secretaria Municipal de Cultura. Essas instituições formam o comitê gestor que irá acompanhar e monitorar todas as atividades oferecidas aos jovens atendidos.

– O objetivo do Pronasci é oferecer um outro caminho para os jovens que não têm as oportunidades que merecem. O Governo Federal chega para oferecer um outro caminho e mostrar o potencial que eles têm”, explicou a secretária Nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça, Marta Machado.

O evento contou com a presença de autoridades públicas, representantes do Ministério da Justiça e lideranças comunitárias. A programação incluiu falas institucionais, apresentações culturais e oficinas de Graffiti, Slam e Break Dance. Um dos destaques será a apresentação do grupo Imperadores da Dança, pioneiro entre os “bondes” de passinho no Rio de Janeiro, trazidos pela JUVRio.

O Pronasci Juventude oferece ações de formação profissionalizante, elevação da escolaridade e fortalecimento de redes locais de proteção social. Os jovens que participarem do programa receberão acompanhamento psicossocial e poderão se inscrever em cursos ofertados pelo Pronatec, além de oficinas culturais e cursos livres. A iniciativa será executada em Salvador e no Rio de Janeiro, sendo a capital fluminense o município com maior número de beneficiários em todo o país.