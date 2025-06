Agência Minas Gerais | Evento realizado na Cidade Administrativa marca o dia da posse de 227 novos agentes de segurança socioeducativos

Os integrantes da turma de 227 aprovados no concurso público do Edital 01/2022 para o cargo de agente de segurança socioeducativo que compareceram, nesta sexta-feira (27/6), à sede do Governo do Estado, tomaram posse após participarem da solenidade de boas-vindas realizada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), no Auditório JK da Cidade Administrativa. Os convocados ausentes ainda têm até o dia 23/7 para tomar posse.

Os novos servidores empossados serão incorporados ao efetivo em atividade, composto por cerca de 1.200 agentes de segurança socioeducativos, se juntando a eles para garantir a segurança de adolescentes com medida de privação de liberdade e também dos profissionais que atuam nesses estabelecimentos. Deverão cuidar da integridade física, mental e emocional dos adolescentes em regime de internação, internação provisória e semiliberdade e assegurar o cumprimento das medidas socioeducativas, atuando como orientadores em seu processo de reinserção social.

Impossibilitado de comparecer à posse, devido a outros compromissos, o vice-governador Mateus Simões fez questão de enviar um vídeo de boas-vindas aos novos agentes, onde destacou a importância dos novatos para fortalecer ainda mais o sistema socioeducativo do estado. “É preciso interromper os ciclos de envolvimento dos adolescentes com a violência e com o crime, por meio da orientação, para, assim, evitar sua reincidência na prática de delitos e, sobretudo, para promover sua ressocialização”, destacou na mensagem.

O secretário adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública, coronel Edgard Estevo, conduziu o evento, enumerando os avanços do sistema socioeducativo e os investimentos feitos pelo governo estadual no setor. Ele parabenizou os novos agentes e destacou que cada dia de trabalho na segurança pública não pode ser apenas mais um, mas sim o mais importante.

A subsecretária de Atendimento Socioeducativo, Giselle Cyrillo, por sua vez, fez uma breve apresentação da estrutura do sistema socioeducativo. Ela citou o papel fundamental exercido pelos agentes na responsabilização dos adolescentes, na garantia da segurança da sociedade e na construção de valores de cidadania dentro da comunidade socioeducativa.

O primeiro lugar feminino foi conquistado por Daiana Abrantes Pinheiro, de 23 anos, que mora em Belo Horizonte e trabalhará no Centro de Internação Provisória Dom Bosco. Entre os homens, a primeira colocação ficou com Paulo Henrique Silva Fonseca, 29 anos. Ele irá atuar no Centro Socioeducativo de Uberlândia. Os dois foram homenageados na cerimônia. O Governo de Minas fará novas nomeações dentro do período da validade do concurso, de acordo com as possibilidades fiscais.