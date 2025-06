A cidade do Rio será sede da Conferência da Década do Oceano, da Unesco, em 2027 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O evento no Rio reunirá ciência, políticas e sociedade para impulsionar a ação oceânica – Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

A cidade do Rio de Janeiro foi anunciada, nesta sexta-feira (27/06), como sede da Conferência da Década dos Oceanos 2027. O evento será co-organizado pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI) da Unesco, no seu papel de agência líder da Década dos Oceanos; pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) do Brasil; e pela cidade do Rio de Janeiro. A Década das Nações Unidas de Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como Década do Oceano, foi declarada pelas Nações Unidas em 2017 e compreende o período de 2020 a 2030.

O objetivo é conscientizar a população em todo o mundo sobre a importância dos oceanos e mobilizar atores públicos, privados e da sociedade civil organizada em ações que favoreçam a saúde e a sustentabilidade dos mares. O evento no Rio pretende ser um marco global que reunirá ciência, políticas e sociedade para impulsionar a ação oceânica, destacar soluções transformadoras e moldar o legado da Década dos Oceanos.

– É um orgulho para o Rio representar o Brasil mais uma vez, mostrando ao mundo não apenas a beleza da nossa cidade, mas também nossa capacidade de sediar, com excelência, grandes eventos internacionais. O Rio tem uma trajetória marcada por importantes conferências climáticas, desde a Rio-92, e continua na vanguarda das discussões sobre sustentabilidade. A proteção dos oceanos é um tema cada vez mais urgente, e o Rio — banhado pelo Atlântico — é o cenário ideal não só para celebrar o mar e as praias, mas também para promover a conscientização da população sobre ações e soluções em defesa dos oceanos -, afirmou o prefeito Eduardo Paes.

Com mais de 10.000 quilômetros de litoral, vastos manguezais na costa amazônica e os únicos recifes de coral no Atlântico Sul, a profunda conexão do Brasil com o oceano torna-o um palco adequado para o encontro global e amplifica o papel do país na ação oceânica global como parte da Década dos Oceanos. A cidade do Rio de Janeiro, em si, possui um litoral de 197 quilômetros, incluindo mais de 100 ilhas.

A ministra brasileira da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Barbosa de Oliveira Santos, saudou o anúncio, declarando:

– O Brasil está firmemente comprometido com as ações da Década dos Oceanos. Com uma comunidade científica oceânica engajada e influente, e o envolvimento ativo de vários setores da sociedade, o Brasil está – como o Cristo Redentor – de braços abertos para recebê-los. Juntos, continuamos transformando o conhecimento em ação para oceanos sustentáveis.

Construindo sobre o sucesso da Conferência da Década dos Oceanos 2024 que ocorreu em Barcelona, Espanha, a edição de 2027 será fundamental para mostrar e acompanhar o progresso em direção às prioridades da Declaração de Barcelona. Chefes de Estado, representantes governamentais, cientistas, sociedade civil, filantropia e setor privado estarão reunidos para refinar as prioridades estratégicas da Década nos próximos anos e a direção para o legado da Década, além de 2030.

Como parceiro de longa data da Década dos Oceanos, o Brasil demonstrou consistentemente seu compromisso em avançar na gestão sustentável dos oceanos em nível nacional. Através do seu Comitê Nacional da Década, o primeiro a ser estabelecido, o país traduz ambições globais em prioridades nacionais, incorporando os objetivos da Década em uma ampla gama de setores e partes interessadas locais.

– O Brasil, uma nação onde o oceano está profundamente enraizado em sua identidade, tem sido uma força motriz em cada passo da implementação da Década dos Oceanos, estabelecendo um referencial global para outros países seguirem -, disse Vidar Helgesen, secretário Executivo da Unesco-COI e Diretor-Geral Assistente da Unesco. – É uma honra que a cidade do Rio de Janeiro sediará a Conferência da Década dos Oceanos 2027, e esperamos trabalhar juntos para abrir um novo capítulo na jornada da Década dos Oceanos em direção a um futuro oceânico sustentável -, concluiu Helgesen.