Viva Melhor chega ao bairro São Judas Tadeu neste sábado

Nei José Sant’Anna





Esporte e Qualidade de Vida

A comunidade do Jardim São Judas Tadeu, na região sudeste de São José dos Campos, vai receber neste sábado (28) mais uma edição do Programa Viva Melhor, promovido pela Prefeitura em parceria com a Organização Social São José Desportivo. O evento acontece das 9h às 12h, no Poliesportivo do bairro, com diversas atividades gratuitas voltadas à promoção da saúde, bem-estar, lazer e cidadania.

Com uma programação diversificada, o público poderá participar de atividades recreativas, serviços de saúde, esportes e orientações educativas. Um dos destaques é a Rua de Lazer, coordenada pela Divisão de Recreação e Lazer, que garante diversão para todas as idades.

Também estarão disponíveis avaliações físicas pelo CMAF, aferição de pressão e teste de glicemia com o Colégio Tableau, além de um aulão de tênis de quadra comandado pelo professor Raphael Reis, do São José Desportivo.

Na área da saúde, haverá ainda atendimento de auriculoterapia com a terapeuta Nayara Salgado, além de um posto de vacinação coordenado pela Secretaria de Saúde, em parceria com o Colégio Cephas, oferecendo doses de tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), hepatite B, febre amarela e influenza.

Para quem busca cuidados estéticos, serão oferecidos corte de cabelo masculino e feminino, esmaltação e design de sobrancelha, sob a responsabilidade do cabeleireiro Joãozinho. Já a equipe do Educamob marcará presença com orientações sobre o trânsito.

O Programa Viva Melhor tem como objetivo levar serviços e atividades essenciais às diferentes regiões da cidade, promovendo qualidade de vida e fortalecendo os laços entre o poder público e a população.



