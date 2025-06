Vacinação antirrábica imuniza 68 animais na Maranduba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A vacinação antirrábica gratuita promovida pela Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) da Prefeitura de Ubatuba imunizou 68 animais no bairro da Maranduba na última quarta-feira, 25. Ao todo, foram vacinados 49 cães e 19 gatos.

A próxima ação será realizada na quarta-feira, 2 de julho, no bairro Sesmaria, na rua Mercury — no campo de futebol ao lado do posto de saúde (número 86) – das 10h às 13h.

Desde o início das atividades deste ano, 522 animais já foram imunizados. As ações descentralizadas são uma estratégia adotada pela UVZ para ampliar o alcance do serviço nos diferentes territórios do município.

A vacinação antirrábica de cães e gatos é a principal estratégia para controlar a raiva em áreas urbanas e reduzir o número de casos.

“Ao vacinar cães e gatos, a população fica protegida contra a transmissão da raiva, reduzindo significativamente o risco de contágio humano”, reiterou a médica veterinária responsável pela UVZ, Joana Pedro.

A vacina é indicada para cães e gatos a partir de quatro meses de idade, que estejam saudáveis. Para participar, é necessário fazer agendamento prévio pelo telefone (12) 3834-2323, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.